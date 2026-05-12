سانشيز يدافع عن رفع لامين جمال العلم الفلسطيني ويؤكد أن فلسطين تملك كل الحق في الوجود

جدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز موقف بلاده الداعم لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، وذلك تعليقاً على الجدل الذي أثاره نجم برشلونة الشاب لامين جمال خلال احتفالات فريقه بالتتويج بلقب الدوري الإسباني.

وظهر لامين جمال، أمس، في مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرفع العلم الفلسطيني ويلوح به من داخل الحافلة المكشوفة، في مشاهد حظيت بتفاعل سياسي وإعلامي واسع داخل إسبانيا وخارجها.

وقال سانشيز، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع المدير العام لـمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رداً على سؤال بشأن رفع لامين جمال للعلم الفلسطيني: “إن فلسطين تملك كل الحق في الوجود”، مذكراً بأن بلاده سبق أن اعترفت رسمياً بالدولة الفلسطينية.

وأدان سانشيز “الإبادة الجماعية” التي يرتكبها جيش الاحتلال وحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، كما رفض الاستيطان في الضفة الغربية، واصفاً إياه بأنه “احتلال غير قانوني”.

وشدد رئيس الوزراء الإسباني على أن “استمرار الحرب في غزة لا يهدد أمن الشرق الأوسط فقط، بل ينعكس أيضاً على المجتمع الإسرائيلي”، داعياً إلى “احترام القانون الدولي وإنهاء الحرب”.

كما طالب سانشيز نتنياهو بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والعمل على إنهاء ما وصفه بـ”الإفلات من العقاب”.

في المقابل، أشاد غابرييل روفيان، النائب عن حزب اليسار الجمهوري الكتالوني في البرلمان الإسباني، بالتأثير الإيجابي الذي أحدثه نجم برشلونة الشاب من خلال رفعه العلم الفلسطيني.

وكتب روفيان عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “يمتلك لامين جمال 42 مليون متابع على إنستغرام، وله تأثير هائل على ملايين الأشخاص حول العالم”.

وأضاف: “ربما انتقل بعض هؤلاء اليوم من حالة اللامبالاة إلى التنديد بالإبادة الجماعية في غزة، فقط لأنه رفع علم فلسطين”.

وختم روفيان بالقول: “سواء أعجب ذلك البعض أم لم يعجبهم، فلنحتفِ بذلك. لقد أحسن لامين صنعاً”.

وأعادت صورة لامين جمال وهو يحمل العلم الفلسطيني فتح النقاش حول دور الرياضيين في القضايا السياسية والاجتماعية، لا سيما أولئك الذين يمتلكون تأثيراً إعلامياً واسعاً يصل إلى جماهير عالمية كبيرة.

🇵🇸🔵🔴 LAMINE YAMAL oneja la bandera de Palestina durant la rua del Barça per celebrar la Lliga#FCBlive pic.twitter.com/zQzKwp5m4Z — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) May 11, 2026

ورأت صحيفة Sport الإسبانية أن الشعبية المتزايدة للامين جمال وحضوره العالمي الواسع، خصوصاً بين فئة الشباب، ساهما في انتشار هذه اللفتة، ما وضعه في قلب النقاش العام بعيداً عن أرضية الملعب واحتفالات فريقه بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

المصدر: الجزيرة نت