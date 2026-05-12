إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا تقاطع “يوروفيجن” بسبب مشاركة “إسرائيل” وتستبدل البث بأفلام عن فلسطين

أعلنت هيئات البث العامة في إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا أنها لن تبث مسابقة يوروفيجن هذا الأسبوع، احتجاجًا على مشاركة “إسرائيل”، في خطوة تعكس اتساع حركة المقاطعة الأوروبية للمسابقة.

وأعلنت هيئة البث السلوفينية RTV أنها ستستبدل تغطية المسابقة بسلسلة برامج تحت عنوان “أصوات فلسطين”، تتضمن عرض أفلام ووثائقيات مثل “توائم غزة” و”العودة إليّ” و”لا أرض أخرى” و”صوت هند رجب” و”المعلم”، إضافة إلى حلقات خاصة تناقش الجدل السياسي والأخلاقي المحيط بالمسابقة ونظام التصويت فيها.

وفي السياق نفسه، قررت هيئة البث الإيرلندية RTE استبدال البث ببرنامج كوميدي، فيما ستعرض إسبانيا برنامجا موسيقيا خاصا بديلا خلال أيام المسابقة التي تنطلق في العاصمة النمساوية فيينا.

وتأتي هذه المقاطعة بعد انضمام هولندا وأيسلندا إلى موجة رفض مشاركة “إسرائيل” في المسابقة، وسط تصاعد الانتقادات الأوروبية للسياسات الإسرائيلية على خلفية الحرب في غزة، وتزايد الجدل حول استخدام الفعاليات الثقافية كأداة “قوة ناعمة” لتحسين الصورة الدولية لتل أبيب.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن “إسرائيل” استثمرت مئات الملايين في حملات “الدبلوماسية العامة” (هاسبارا)، شملت التسويق الرقمي والضغط الدبلوماسي وحملات المؤثرين، في محاولة لمواجهة تراجع صورتها عالميا. ومع ذلك، يرى محللون أن هذا الإنفاق الضخم لا ينجح في تغيير الرأي العام، الذي يتأثر بشكل أساسي بتطورات الحرب في غزة والسياسات الإسرائيلية، وليس بحملات العلاقات العامة.

