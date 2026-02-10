الثلاثاء   
    تقارير مصورة

    تقرير مصور | الاحتلال الإسرائيلي يشرع في مصادرة الأراضي وضمها بالضفة الغربية

    في الضفة الغربية، حكومة الاحتلال تشرع بسرقة الاراضي وضمها عبر سلسلة من الاجراءات.

    تقرير: محمد حمدان

    كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

    إندونيسيا تستعد لإرسال آلاف الجنود إلى غزة

    تقرير مصور | فضائح جيفري إبستين تتواصل في الولايات المتحدة وأوروبا

    تقرير مصور | فيلم “صوت هند رجب” يسعى لنقل معاناة فلسطين إلى العالمية

