تقرير مصور | الاحتلال الإسرائيلي يشرع في مصادرة الأراضي وضمها بالضفة الغربية

في الضفة الغربية، حكومة الاحتلال تشرع بسرقة الاراضي وضمها عبر سلسلة من الاجراءات.

تقرير: محمد حمدان