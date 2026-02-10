اتصال مصري إيراني لاحتواء التوتر الإقليمي ودعم مسار التفاوض

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، الجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة، في ظل التطورات السياسية والأمنية الراهنة.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الاتصال يأتي في إطار المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد، حيث أطلع الوزير الإيراني نظيره المصري على آخر مستجدات جولة المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، التي استضافتها العاصمة العُمانية مسقط مؤخراً.

وأكد عبد العاطي دعم مصر الكامل لمسار المفاوضات، ولكل الجهود التي تسهم في خفض التصعيد وتعزيز الحوار، مشدداً على أهمية مواصلة التفاوض بين الجانبين الأميركي والإيراني وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تراعي شواغل جميع الأطراف، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى ضرورة تجاوز الخلافات في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكداً أن الحوار والوسائل الدبلوماسية يظلان الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد قد ينعكس سلباً على شعوب المنطقة.

من جهته، ثمّن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الدور المصري الفاعل في دعم الاستقرار الإقليمي، مشيداً بجهود القاهرة الرامية إلى خفض التوتر والمساهمة في تهيئة مناخ ملائم للتفاهمات السياسية، ولا سيما في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني.

ويأتي هذا الاتصال في ظل تحشيد عسكري أميركي في الشرق الأوسط، وتهديدات إسرائيلية متواصلة باستهداف إيران، بالتزامن مع تأكيد طهران تمسكها بالحلول الدبلوماسية ورفضها أي ضغوط أو اعتداءات عسكرية.

المصدر: وكالة الأناضول