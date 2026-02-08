الاحتلال يستهدف المدنيين والبنية التحتية ويعمّق الكارثة الإنسانية

أفاد مراسلنا في قطاع غزة، عن استشهاد مواطنين 2 برصاص جيش الاحتلال على بيت لهيا شمال غزة، وعلى دير البلح وسط القطاع. وفي الجنوب، أقدم جيش الاحتلال صباح اليوم على تفجير خزان المياه المركزي في مدينة خان يونس.

في الاثناء اعلنت بلدية مدينة غزة ان تضييق العدو على ادخال المواد الاساسية الى القطاع لاسيما الوقود يؤدي على تقليص الخدمات بشكل كبير خصوصا في مجال رفع الانقاض وفتح الطرقات وتامين المياه.

هذا واعلنت وزارة الصحة في غزة انها خصصت رابطا التكرونيا للابلاغ عن المفقودين جراء الحرب مشيرة الى وجود نحو 9,500 شهيد تحت الأنقاض تم انتشال نحو 700 شهيد منهم فقط حتى الساعة.

اخر التطورات في قطاع غزة اوجزها لنا مراسلنا ناصر الشرقاوي.

المصدر: موقع المنار