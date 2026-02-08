الأحد   
    لبنان

    سكرية: نستهجن قرار وضع 8 مستشفيات لبنانية تحت لائحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل

      استهجن رئيس حملة “الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية، في تصريح، “قرار دولة الكويت بوضع 8 مستشفيات لبنانية تحت لائحة “الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل” تنفيذا لقرارات مجلس الأمن”.

      وتساءل: “عن أي اعمال إرهابية يتكلم القرار؟ يتناول مستشفيات تقوم بواجب رعاية صحية لمساحة اجتماعية لبنانية واسعة، وأين أسلحة الدمار الشامل التي تذكرنا بكذبة أسلحة الدمار الشامل العراقية التي ادت إلى احتلال العراق وتدميره، إلا إذا كان القرار في سياق ما يتم ترتيبه للبلد من خطط تعبث باستقراره الداخلي، وصولا ربما، لمقولات الجغرافيا التي ترددت مرارا على لسان المندوب الأمريكي باراك”.

      وختم سكرية: “إننا ومن منطق صحي إنساني، وبمعزل عن أية خلفية سياسية، نؤكد أسفنا الشديد لمثل هكذا قرارات لا تستند الى أي ادلة او ثوابت، ونخشى ما يحضر لبلدنا… الله يستر”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      قيادتا حزب الله وحركة أمل تتقبلان التعازي برحيل المربي الفاضل السيد عبد الكريم نصر الله في البازورية

      الطقس في لبنان: غائم جزئياً ورياح ناشطة مع انخفاض الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل

      النائب علي خريس: أهالي الجنوب ينتظرون البدء بإعادة الإعمار واجبار العدو على الانسحاب

