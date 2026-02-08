إسبانيا | فيضانات قرطبة ترفع منسوب نهر الوادي الكبير وتغلق الجسر الروماني في الأندلس

تسببت مياه الفيضانات في ارتفاع منسوب نهر الوادي الكبير بمدينة قرطبة الإسبانية إلى مستويات غير معتادة، ما أدى إلى غمر مساحات من المناطق القريبة من ضفاف النهر وتأثر الممرات والمرافق المحيطة به.

وأظهرت المشاهد امتداد المياه إلى بعض المساحات السياحية والممرات الحجرية، وسط متابعة ميدانية من فرق الطوارئ والبلدية التي عملت على تأمين المواقع المعرضة للخطر ومنع الاقتراب من حافة النهر.

وأعلنت السلطات المحلية إغلاق الجسر الروماني التاريخي في المدينة كإجراء احترازي، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في أجزاء واسعة من إقليم الأندلس.

كما دعت السكان والزوار إلى توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة، في وقت تواصل فيه أجهزة الأرصاد مراقبة الأحوال الجوية وتحذيرها من احتمال استمرار ارتفاع منسوب المياه إذا استمرت موجة الأمطار.

المصدر: وكالة يونيوز