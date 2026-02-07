السبت   
    لبنان

    وزيرة التربية: سيتم تعويض الطلاب عن كل يوم تعليم يفوتهم تحت أي ظرف كان

      أكد المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان في بيان له السبت أنه سيتم تعويض الطلاب عن كل يوم تعليم يفوتهم تحت أي ظرف كان.

      وقال البيان إنه “انطلاقًا من حرصها على صالح الطالبات والطلاب في التعليم الرسمي والنهوض بالمستوى التربوي لهم، تؤكد وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة رينا كرامي أنها ستعمل جاهدة مع القطاع التعليمي والإداري على تعويض الطالبات والطلاب عن كل يوم تعليم يفوتهم تحت أي ظرف كان”.

      وتابع البيان “كما تدعو الوزيرة العائلة التربوية والأهل والمجتمع إلى الاصطفاف معها واحتضان المدرسة الرسمية، والإيمان بأهميتها، وتقديم كل دعم ممكن لاستمرار نضالها في طريق النهوض والشفاء من الجراح التي أصابتها نتيجة الأزمات التي مرت بها البلاد”.

      المصدر: موقع المنار

