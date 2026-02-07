قصف مدفعي إسرائيلي وعمليات نسف وإطلاق نار بحري في قطاع غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع تنفيذ عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأفاد شهود عيان بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مناطق شرقي مدينة غزة وشرقي بلدة جباليا شمالي القطاع، فيما نفذت قوات الاحتلال عملية نسف واسعة لمبانٍ ومنازل في محيط خان يونس، ما أدى إلى دوي انفجارات عنيفة سُمعت في مناطق مختلفة من القطاع.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه سواحل مدينتي رفح وخان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار من مروحية إسرائيلية في محيط مدينة رفح جنوب القطاع.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ووفق وزارة الصحة في غزة، أسفرت هذه الخروقات منذ بدء سريان الاتفاق عن استشهاد 574 فلسطينياً وإصابة 1518 آخرين.

وكان الاتفاق قد أنهى حرب إبادة شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023 واستمرت عامين، وأسفرت عن استشهاد نحو 72 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 171 ألفاً، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تقديرات أممية لكلفة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

المصدر: وكالة الأناضول