الاتفاقية التجارية الأمريكية الهندية لا تلزم نيودلهي بوقف شراء النفط الروسي

كشف بيان صحفي مشترك تفاصيل الاتفاقية الإطارية للتجارة بين الولايات المتحدة والهند دون التطرق إلى مسألة التزام نيودلهي بوقف شراء النفط الروسي، رغم تصريحات الرئيس دونالد ترامب بذلك.

وبينما وقع ترامب يوم امس الجمعة أمرا تنفيذيا بإلغاء التعريفة الجمركية البالغة 25% على مجموعة من السلع الهندية، مدعيا أن نيودلهي تعهدت بوقف مشتريات النفط الروسي وبدأت بشراء الطاقة الأمريكية، فإن البيان المشترك الصادر عن البلدين لا يتضمن أي ذكر صريح لمثل هذا التعهد، وفقا لتقرير لوكالة “ريا نوفوستي”.

وفقا للوثيقة، وافقت الهند على خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية على السلع الصناعية وعدد من المنتجات الزراعية الأمريكية، بما في ذلك المكسرات وزيت الصويا والمنتجات الكحولية والأعلاف.

كما تضمنت الاتفاقية تخفيضا أمريكيا للتعريفات إلى 18% على سلع هندية مثل المنسوجات والأحذية واللدائن والمواد الكيميائية وبعض المعدات، مع إلغاء مستقبلي للتعريفات على الأدوية والأحجار الكريمة وقطع الطائرات.

واتفق الطرفان على منح وصول تفضيلي متبادل إلى الأسواق، وإزالة الحواجز التجارية، وتبسيط الإجراءات والمقاييس، وتطوير التجارة الرقمية، وتعزيز الأمن الاقتصادي ومرونة سلاسل التوريد.

وبشكل ملحوظ، التزمت الهند بشراء سلع أمريكية بقيمة 500 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، تشمل الطاقة، والمعدات الطائرة، والمعادن الثمينة، والتكنولوجيا. كما تضمنت الاتفاقية توسيع التعاون في مجال التكنولوجيا العالية ومراكز البيانات.

ويوم السبت الماضي، هدد الرئيس الأمريكي بإعادة فرض التعريفة الجمركية بنسبة 25% على البضائع الهندية إذا تم إبلاغه بأن نيودلهي لا تزال تستورد النفط الروسي.

المصدر: وكالة ريا نوفوستي الروسية