عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 5 شباط/ فبراير 2026

العناوين
صحيفة الأخبار:
- عودة المفاوضات بعد إلغائها | إيران لأميركا: لا لـ”كرنفال” إسطنبول
- محمود أمهز: آه يا زمن!
- برتران بديع.. عالم السياسة الفرنسي – الفارسي
- مراجع أمنية رسمية تخشى تورّط دمشق في جبهة مع “إسرائيل” ضدّ لبنان
- الشرع يحرّض أنصاره: حان وقت الثأر من حزب الله
- حزب الله في بعبدا وسلام إلى الجنوب السبت: عودة الرهان الداخلي على ضرب إيران
- الرياض لـ”المستقبل”: “الحرم السياسي” لا يستثني أحدًا!
صحيفة البناء:
- رعد من بعبدا: معنيون بالحفاظ على مناخ الوحدة لا سيما ما يرتبط بإنهاء الاحتلال
- الاجتماع الذي ألغي ثمّ عاد مجددًا: مسقط تستضيف الجمعة جولة تفاوض نووي
- البرنامج الصاروخي شرط أميركي فرضته “إسرائيل” وألغته إيران غير آبهة بالحرب
صحيفة الديار:
- واشنطن وطهران على حافة الحرب: تفاوض بلا ثقة والشكوك أكبر من التفاهم
- دمشق و”قسد”: تنفيذ سريع وأسئلة كبرى بلا أجوبة
صحيفة اللواء:
- سلام إلى الجنوب السبت.. وشكوى لبنانية على “إسرائيل” ضدّ رشّ المبيدات
- ترامب: على الخامنئي أن يشعر بالقلق ومطالب “إسرائيلية” ضاغطة على محادثات واشنطن – طهران
- مساعٍ عربية لمنع انهيار المفاوضات وتأكيد إيراني على عقدها الجمعة
- اعتصام سلمي أمام خزانات الغاز والنفط في برج حمود رفضًا لمخالفة القوانين وإنشاء خزانات غاز جديدة
صحيفة الجمهورية:
- المفاوضات نحو تفاهمات أو تسونامي
- الكونغرس يلتزم دعم الجيش بانتظار التنفيذ
- برّاك يكرّر: لبنان دولة فاشلة
- الانتخابات النيابية على “كف عفريت”: ولا “أرانب” حتّى اليوم!
- الابتزاز الرقمي: جريمة عبر الشاشات تهدّد المجتمع
صحيفة النهار:
- ماذا تعد واشنطن بعد الزيارة القياسية لهيكل؟
- وزير الصحة لـ “النهار”: وفيات السرطان في لبنان من الأعلى عالميًا
- بارو في بيروت: مؤتمر باريس وتحييد لبنان خطة ما بين النهرين فور عودة قائد الجيش
- الديبلوماسية بين أميركا وإيران في مأزق.. المكان وبنود التفاوض يعقدان المحادثات
صحيفة الشرق:
- “اليونيفيل” تضغط للعمل شمال الليطاني
- هيكل يعقد اجتماعات مثمرة في واشنطن.. ولقاء بين الحجار والبيطار
- بارو في بيروت غدًا تحضيرًا لمؤتمر دعم الجيش
الاسرار
صحيفة البناء:
خفايا
- قال مصدر دبلوماسي إقليمي في دولة معنية بمسار التفاوض الأميركي الإيراني إن واشنطن بعد الإحاطة التي تلقاها مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول تداعيات اتفاق نووي جديد مع إيران على “إسرائيل” ووضعها في المنطقة قرّرت العودة إلى إضافة البرنامج الصاروخي الإيراني إلى المفاوضات والتهديد بإلغائها إذا رفضت طهران فأجابت طهران أن لا مانع من الإلغاء إذا كان التفاوض بالبرنامج الصاروخي غير الخاضع للتفاوض إطلاقًا بالنسبة لإيران. وعندما أبلغت واشنطن الدول الإقليمية المعنية بقرار إلغاء التفاوض وتحميل إيران المسؤولية تلقت طلبات صريحة من تسع دول معنية بعدم إلغاء المفاوضات في مسقط وفي الملف النووي حصرًا ولو من باب التهدئة والتدرّج وبناء الثقة لمنع الحرب، وواشنطن لم تُجب بعد على هذه الطلبات بتحديد قرارها النهائي.
كواليس
- أكد مرجع سياسي أن التعامل بعناية وحرص مع العلاقات بين رئيس الجمهورية وقيادة حزب الله يجري من الطرفين بمسؤولية عالية تأخذ بالاعتبار الظرف الحساس والخطير الذي تمرّ به المنطقة والمصلحة في تجنيب لبنان أي تداعيات، خصوصًا أن الاحتقانات التي تسبّبت بها مواقف إعلامية قد تحول أي سوء فهم إلى توترات لا تنسجم مع الحاجة الماسّة لمناخ الهدوء والروية. وقال المرجع إن الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد كان في هذا السياق خطوة مهمّة ومفيدة وينتظر أن تترك بصماتها على أكثر من صعيد.
صحيفة اللواء:
همس:
- كشفت مصادر دبلوماسية أنّ الاتّصالات العربية – اللبنانية أسفرت عن إعادة وصل ما انقطع بين جهة لبنانية وبعبدا، ضمن مناخ مريح.
غمز:
- نائب محسوب على “الثنائي” لم يطلب موعدًا بعد لزيارة أيِّ من الرؤساء الثلاثة، لأسباب تعود له شخصيًا.
لغز:
- فُتحت ملفات مالية أمام القضاء المختص، من دون الكشف عن مآلها، سواءٌ حفظت أم لا تزال قيد التحقيقات.
صحيفة الديار:
- تسود حالة من الإرباك والتوتّر بين لجان الأهل وإدارات عدد من المدارس الخاصة، على خلفية إقدام الأخيرة على رفع الأقساط المدرسية بشكل مفاجئ وكبير، تجاوز في بعض الحالات مبلغ 1200 دولار عن كلّ طالب، دون أي تشاور أو موافقة مسبقة من لجان الأهل، وفقًا للقانون، ما فاقم من حدّة الاعتراضات وفتح الباب أمام مواجهة مفتوحة بين الطرفين.
وبحسب مصادر مواكبة للملف، فإنّ القرارات اتُّخذت بصورة أحادية، وفاجأت العائلات في توقيت بالغ الحساسية، إذ جاءت مع اقتراب العام الدراسي من منتصفه، ما يضيّق هامش الخيارات أمام الأهالي ويضعهم أمام أمر واقع يصعب التعامل معه، مشيرين إلى أنّ الأعباء الجديدة تفوق قدرات عدد كبير من العائلات، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية المستمرة.
وتلفت المصادر، إلى استغراب الأهالي، من غياب أي تدخل فعلي من قبل الأجهزة الرسمية المعنية حتّى الساعة، سواء لجهة الرقابة أو فرض تطبيق القوانين المرعية، ما يطرح علامات استفهام حول دور الدولة في حماية حقوق الأهالي وضبط فوضى الأقساط في المدارس الخاصة.
- تبيّن أنّ توقّف كبار تجّار الذهب والفضّة عن تسليم عملائهم الكميّات التي سبق حجزها من المعدنين، لا يعود إلى أسباب لوجستية أو تقنية كما أُشيع، بل يرتبط مباشرةً بخسائر مالية كبيرة تكبّدها هؤلاء التجّار خلال الأيام الماضية، وتُقدَّر بملايين الدولارات.
فقد أقدم عدد منهم على شراء كميات ضخمة من المعدنين عند مستويات سعرية مرتفعة، في ظلّ موجة صعود سابقة للأسعار، قبل أن تتعرّض الأسواق لهبوط حاد ومفاجئ مع نهاية الأسبوع الماضي، ما وضعهم أمام فجوة سعرية كبيرة بين كلفة الشراء وسعر السوق الحالي.
وبحسب مصادر مواكبة لحركة السوق، فإنّ هذا الواقع دفع التجّار إلى التريّث في التسليم، في محاولة لامتصاص الخسائر أو انتظار أي ارتداد محتمل في الأسعار يخفّف من حدّتها. ونتيجة لذلك، يُتوقّع أن يبقى المعروض من الذهب والفضّة محدودًا جدًا في المرحلة الراهنة، وسط حالة من الترقّب والحذر، إلى حين اتّضاح اتّجاهات السوق العالمية وإعادة توازن الأسعار، ما يُنذر بمزيد من التقلّبات في المدى القريب.
صحيفة الجمهورية:
- يُنتظر أن يشهد شهر رمضان مآدب إفطار جامعة تشجّع عليها مرجعيات كبيرة، وذلك في سياق ضبط الموقف الداخلي وتحصينه، لتعزيز موقف لبنان في ما يُقبل عليه من استحقاقات حساسة.
- أعاد لقاء جمع بين مرجع كبير وجهة سياسية فاعلة وصل ما كان انقطع بينهما، وأسّس لمرحلة جديدة سيتمّ خلالها وضع ملف حساس على طاولة المعالجة التي تخدم السياق الوطني العام.
صحيفة النهار:
- قال وزير سابق في مجلسه إنّ عدم ورود أسماء لبنانيين في ملفات فضائح “ابستين” لا يعود إلى السمعة الطيبة لكن إلى عدم الاستعداد لدفع المال الوفير.
- تحصل ضغوط سياسية واغراءات مالية لعدم التداول في ملفين يتعلق احدهما بالنفط وآخر بالطيران.
- أظهرت الاتّصالات ان لا ذيول لمشكلة بين نائب في العاصمة وشخصية بيروتية على خلفية الانتخابات البلدية الأخيرة.
- ثمة اعتراضات على أداء وزيرة من بيئتها السياسية وآخرين حيال جملة من الملفات في إدارة حقيبتها جراء البطء الحاصل في اتّخاذها قرارات تهم المواطنين في أكثر من منطقة.
- يبدي سياسيون كثر قلقًا متزايدًا حيال رؤساء الأحزاب واللوائح خوفًا من انطلاق حملات التسمية والتثبيت بعدما برزت مؤشرات إلى نيات بتبديل عدد من الأسماء ظهرت أولى ملامحها لدى “القوات اللبنانية”.
