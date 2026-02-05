واشنطن وسيئول تسعيان لشراكة نووية موسعة تشمل التخصيب والغواصات

شددت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على أهمية مساعي سيئول للحصول على حقوق تخصيب اليورانيوم المدني، إلى جانب مشروع بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وناقش وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت خلال اجتماعهما في واشنطن، تنفيذ ورقة الحقائق المشتركة التي أُعلنت في نوفمبر لتفصيل الاتفاقات التجارية والأمنية المتفق عليها في قمتي الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغسطس وأكتوبر الماضيين.

وأكد الجانبان ضرورة إحراز تقدم سريع في مساعي سيئول للحصول على حقوق تخصيب اليورانيوم المدني وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، إلى جانب مشروع بناء غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية.

وتتضمن الورقة موافقة واشنطن على دعم عملية تقود إلى منح كوريا الجنوبية قدرات تخصيب مدني لليورانيوم وإعادة معالجة الوقود المستهلك لأغراض سلمية، فضلا عن السماح لها ببناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن الجانبين جددا تأكيد “الفهم المشترك للحاجة إلى تحقيق تقدم ملموس وسريع” في ملفات التخصيب وإعادة المعالجة والتعاون بشأن الغواصات النووية، واتفقا على الشروع فورا في مشاورات عملية على مستوى فرق العمل.

وأعرب جو عن أمله في أن يسهم توسيع التعاون في مجالي التخصيب وإعادة المعالجة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية في الطاقة النووية، بينما تعهد رايت بالعمل عن كثب مع سيئول للمساعدة في تحقيق نتائج ملموسة في هذا الصدد.

كما اتفق الطرفان على الحفاظ على قنوات تواصل وثيقة وتوسيع التعاون في الطاقة النووية المدنية، بما يشمل البحث عن فرص مشاريع مشتركة في أسواق دول ثالثة.

المصدر: وكالة يونهاب