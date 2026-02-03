اليونيفيل: انتهاك اسرائيلي جديد هذه تفاصيله

اعلنت اليونيفيل انه خلال دورية روتينية قرب كفركلا، صباحاً، رصد جنود حفظ السلام طائرتين مسيّرتين تحلّقان فوقهم بشكل عدائي. ولاحظ الجنود أن إحدى المسيّرتين تحمل جسماً مجهولاً، وإنها دخلت نطاقاً يشكّل تهديداً مباشراً لسلامتهم وأمنهم. ووفقاً للإجراءات المتّبعة، قام الجنود بعمل دفاعي ضد هذا التهديد. ثم ألقت المسيّرة قنبلة صوتية انفجرت على بعد حوالي خمسين متراً من الجنود. ولحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى، واستمرت الدورية.

وكانت اليونيفيل قد أبلغت الجيشين الإسرائيلي واللبناني بهذا النشاط يوم أمس، كما هو الحال في جميع الأنشطة في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق.

وبناءً على هذه الظروف، خلُص جنود حفظ السلام الى أن الطائرة المسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي، وعبرت الخط الأزرق في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

وقالت اليونيفيل ان هذا الاستخدام لمسيّرة مسلحة أمر غير مقبول. نذكّر مجدداً الجيش الإسرائيلي بواجبه التزام احترام الخط الأزرق، وضمان سلامة قوات حفظ السلام، ووقف الهجمات عليها أو بالقرب منها. اضافت: إن هذا التصرّف يُعدّ انتهاكاً للقرار 1701 والقانون الدولي، ويعرقل المهام الموكلة لقوات حفظ السلام من قبل مجلس الأمن، ويعرّض جهود إعادة بناء الاستقرار على طول الخط الأزرق للخطر.