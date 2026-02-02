الولايات المتحدة تقلب الهرم الغذائي

اللحم بدلا من الحبوب الكاملة: قلبت الولايات المتحدة هرمها الغذائي رأسا على عقب وبذلك أرسلت إشارة تتجاوز رفوف المتاجر بكثير.

بينما يُفترض أن يشكل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والبقوليات والزيوت النباتية أساس النظام الغذائي الصحي في دول مثل ألمانيا تسلط واشنطن الضوء على اللحوم والحليب كامل الدسم و”الدهون الصحية”.

اللحوم بدلا من الحبوب الكاملة: الهرم مقلوب

في 7 يناير 2026 قدم وزير الصحة الأمريكي روبرت ف. كينيدي جونيور إرشادات جديدة مصورة على شكل هرم مقلوب. حيث كانت الحبوب تشكل قاعدة واسعة في السابق، أصبحت شرائح اللحم والدجاج المشوي والجبن والحليب كامل الدسم في المقدمة، بينما تراجعت الحبوب والخبز إلى شريحة ضيقة.

وبالتوازي مع ذلك تمت زيادة الكمية الموصى بها من البروتين إلى حوالي 1.2 إلى 1.6 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم أي ضعف ما تنص عليه المبادئ التوجيهية الألمانية. ويهدف الهرم الجديد رسميا إلى مكافحة الأمراض الشائعة مثل السمنة والسكري من خلال فرض قيود أكثر صرامة على السكر والمشروبات الغازية والمنتجات الجاهزة عالية المعالجة.

هذا التغيير في المسار له أساس علمي حيث يضم الملحق المكون من مئات الصفحات دراسات حول احتياجات البروتين وأضرار الأطعمة شديدة المعالجة. وفي الوقت نفسه لا تزال بعض الركائز الأساسية القديمة قائمة: لا يزال يُنصح بشدة بتناول الفاكهة والخضروات ويجب تقليل السكر وتقليل تناول الأطعمة الجاهزة من الوجبات السريعة إلى البيتزا المجمدة بشكل ملحوظ.

الانقلاب الواضح لا يكمن في ما تم حذفه، بل في ما تم تقييمه: اللحوم الحمراء والزبدة والجبن كامل الدسم وشحم البقر أعيد تقييمها كجزء من “الطعام الحقيقي”.

حملة البروتين: ما الذي تغيره المبادئ التوجيهية الأمريكية حقا

تشكل المبادئ التوجيهية الأمريكية الجديدة أساسا للبرامج الحكومية من المطاعم المدرسية إلى الجيش إلى توفير الطعام في المستشفيات وستؤدي على المدى المتوسط إلى زيادة شراء وتقديم المنتجات الغنية بالبروتين مثل اللحوم والحليب والبيض، بينما سيفقد الخبز والحبوب التقليدية أهميتها نسبيا.

في المطاعم والمقاهي المدرسية والمؤسسات العامة الأخرى من المرجح أن تنخفض نسبة المنتجات المعالجة بشكل كبير رسميا لكن الخبراء يحذرون من أن ضغوط الميزانية ونقص الموظفين وسلاسل التوريد تجعل من الصعب على العديد من المؤسسات تنفيذ مطبخ طازج حقيقي بدون منتجات مجمدة وجاهزة.

وبالتالي فإن الخطاب الحاد ضد الأطعمة عالية المعالجة يبدو متناقضا بالنسبة للنقاد: فهو مبرر من حيث المضمون، ولكنه في الوقت نفسه بمثابة حملة صحية جذابة تعمل على تخفيف حدة التوجه السياسي نحو المزيد من البروتين والمنتجات الحيوانية دون أن تضمن تلقائيا وصول منتجات أقل معالجة وأكثر صحة إلى أطباق الطعام.

تحذيرات من الأبحاث: الكثير من الدهون، الكثير من المخاطر

الانتقادات لا تأتي من أوروبا فقط. يحذر أخصائيو أمراض القلب وأطباء القلب من أن الهرم الغذائي الجديد قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الدهون المشبعة والملح وكلاهما من العوامل الرئيسية المسببة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

فقط شريحة لحم مرقطة وعدة حصص من منتجات الألبان كاملة الدسم يمكن أن تتجاوز الحدود القصوى المحددة في المبادئ التوجيهية الأمريكية نفسها بالنسبة للأحماض الدهنية المشبعة. كما تنتقد الجمعيات الغذائية الكبرى في الولايات المتحدة التناقضات بين النص والصورة: فبينما يتحدث النص عن تنوع مصادر البروتين يظهر اللحم بوضوح في الرسم البياني.

تحدد منظمة الصحة العالمية المعيار المعقول للبالغين الأصحاء بحوالي 0.8 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم في اليوم (أي حوالي 60 غراما لوزن 75 كيلوغراما).

ومع ذلك فإن منظمة الصحة العالمية التي كثيرا ما تنتقدها إدارة ترامب تتحفظ في انتقاداتها وتأتي التعليقات الانتقادية بشكل أساسي من علماء التغذية المستقلين والجمعيات المتخصصة الذين يشيرون من بين أمور أخرى إلى ارتفاع استهلاك الدهون المشبعة وتأثيرات الصناعة والآثار البيئية.

المصدر: dw.com