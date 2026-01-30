عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 30 كانون الثاني/ يناير 2026

العناوين
صحيفة الأخبار:
- العسكريون في الخدمة ساعدوا زملاءَهم بالضغط على السلطة: “وعود” بتصحيح أجور العسكريين المتقاعدين وموظّفي القطاع العام
- مجلس النواب يُعوِّم حكومة الرؤوس المتعدّدة
- موظّفو “اليونيفل” اللبنانيون إلى البطالة
- تحشيد وتهديد متبادلان | أميركا – إيران: عتبة الحرب
- دعوات “إسرائيلية” إلى حصار بحري: زمن الردع التقليدي انتهى
- تخوض هند صبري تجربة مختلفة عبر مسلسل “مناعة”
- الدراما المصرية تَحتمي بـ “علي كلاي” وتُغامر.. قليلًا!
صحيفة البناء:
- مجلس النواب يقرّ الموازنة.. والحكومة تفاوض على الرواتب لتفادي الانفجار
- ترامب يحشد المزيد وأوروبا تصنّف الحرس إرهابيًا.. ووساطة لأردوغان
- إيران تؤكد نيتها تحويل أي ضربة إلى حرب كبرى ومناورة في مضيق هرمز
صحيفة اللواء:
- 72 ساعة على حافة القرار.. من يضغط زر التفجير أولًا؟
- الموازنة “تمخر” عباب التلاطم الكلامي والاشتباك الصدامي قبل وصول وفد الصندوق
- كتل “الثنائي” والديمقراطي أبرز المؤيدين.. وعون التقى رئيس الأركان الأردني وترحيب أميركي بالدعم القطري
- أنقرة تقترح استضافة مفاوضات بين طهران وواشنطن
- حصار أميركي حمكم على إيران.. وعقوبات أوروبية على كيانات إيرانية
صحيفة الديار:
- نفاق الحكومة وشعبوية النواب يوصلان البلاد لحافة الفوضى!
- إقرار الموازنة ووعود صعبة التنفيذ.. تأجيل المشكل لشباط
- واشنطن تنتظر زيارة هيكل وقائد الجيش يحضّر لمؤتمر باريس
- ترامب يخطط لإشعال الشرق الأوسط
- ضغوط أميركية لإنجاز الاتفاق السوري “الإسرائيلي” في غضون شهر
صحيفة الجمهورية:
- إطار جديد للمفاوضات ينتظر واشنطن
- موازنة انهيار ولا رؤية إنقاذية
- القانون الاقترابي بين إيران ولبنان
صحيفة النهار:
- ختام أيام الموازنة فوضى و”ثورة” بدفع شعبوي.. الحكومة تقطع دابر التمديد والانتخابات في 3 أيار
- إشعال “ثورة المتقاعدين”.. بشعبوية انتخابية
- عالم ترامب
- الحزب والتيار: وارد التعاون الإيجابي
صحيفة الشرق:
- الموازنة بأكثرية 59 صوتًا مقابل 34 صوتًا معارضًا و11 صوتًا ممتنعًا
- أميركا ترسل سفينة حربية إضافية إلى المنطقة
- واشنطن تواصل درس خياراتها العسكرية وطهران ترفض الإملاءات وتستعد للمواجهة
الاسرار
صحيفة البناء:
خفايا
- قال دبلوماسي عربي سابق إنّ هناك ميلًا عربيًا عامًا للانبهار بالقوّة الأميركية وتحويل اللجوء “الإسرائيلي” إلى التوحش والإبادة في غزّة إلى علامة من علامات القوّة، لكن هذا يؤدي إلى ضعف رؤية المشهد الحقيقي، حيث تعلن واشنطن الاستعداد لجولة ثالثة من الحرب على إيران في أقلّ من سنة ما يعني فشل الجولة الأولى من الحرب وإجهاض الجولة الثانية منها، وإلا لا لزوم للجولة الثالثة. والصورة الحقيقية لا تطال ما تستطيع أميركا و”إسرائيل” فعله بإيران لأنه حقيقي وموجع وخطير أيضًا، لكن لا يجوز أن ينتبه الأميركي و”الإسرائيلي” لما تستطيع إيران فعله بعد تلقي الضربة الأولى ويتحدّثان عنه بقلق مثل كلام وزير خارجية أميركا ماركو روبيو أمام لجان الكونغرس عن مخاطر الحرب مع إيران وسلاحها الصاروخي الفعال والخشية “الإسرائيلية” من الفشل في التعامل مع الصواريخ الإيرانية والتريث والتردّد في قرار الحرب خير دليل، بينما أغلب العرب يميلون إلى الحسم بنتائج حرب يخشاها أصحابها على الضفتين إيران من جهة وأميركا و”إسرائيل” من جهة مقابلة، وربما يستدرجون الوساطات عبر التصعيد بسبب مخاطر الحرب.
كواليس
- يتحدّث خبير بالشؤون المالية والنقدية عن تحوّل بنيويّ يشهده الاقتصاد العالمي لا يقتصر على انتقال ثقل الصناعة والتجارة إلى الشرق بنسبة 3 إلى 1 مع الغرب مقابل نسبة عكسيّة قبل ثلاثة عقود، بل بما بدأ يحدث على مستوى التداول النقديّ، حيث خسر الدولار نصف حجم التبادلات التجاريّة التي كانت تتمّ بواسطته وعبره تمر تحت الرقابة الأميركية وبسببه تمنح السياسة النقدية الأميركية هامشًا واسعًا في طباعة كميّات هائلة من الأوراق النقدية ووضعها في التداول لتمويل الخزينة الأميركية والديون الأميركية. والأزمة الحاصلة اليوم نتاج كلّ هذا لتنفجر الأزمة الأخطر وهي نزوح الاحتياطات والودائع والمحافظ الائتمانيّة من العملات عمومًا نحو الذهب، وليس من الدولار نحو عملة أخرى ورقيّة أو مشفّرة وهذا الارتفاع بنسبة 100% في سعر الذهب خلال سنة يحدث للمرة الأولى ربما وهو ترجمة لهذا النزوح.
صحيفة اللواء:
همس:
- لم تنقطع الاتّصالات بين أطراف الخماسية العربية ولبنان، على المستويَيْن الرسمي والحزبي في سياق السعي لدرء مخاطر الحرب عن لبنان.
غمز:
- تجري ترتيبات، قيد الدرس بكتمان، لبناء تحالفات انتخابية في عدد من الأقضية، من بعبدا إلى جبيل والبقاع الشمالي.
لغز:
- استنادًا إلى المادّة 11 من قانون الموازنة عدّل المرسوم الاشتراعي112/1959، بحيث بات سن التقاعد 66 سنة، عملًا بالانسجام مع سياسة صندوق النقد الدولي.
صحيفة الديار:
- يتوقع أن يشهد محيط السراي الحكومي غدًا تحركًا من قبل أهالي الموقوفين الإسلاميين اللبنانيين، بعد صلاة الجمعة، احتجاجًا على استمرار توقيف أبنائهم. ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع مناقشة وإقرار الاتفاقية القضائية بين لبنان وسورية، الخاصة بتسليم المحكومين السوريين الموجودين في السجون اللبنانية.
مصادر الأهالي التي عبرت عن قلقها وغضبها، اعتبرت أن الحكومة تمعن في تجاهل معاناة أبنائهم، من خلال تمرير اتفاقية تمثل أولوية غير مبررة على حساب حقوق المواطنين اللبنانيين المحتجزين، مؤكدين على سلمية تحركهم، الذي سيحمل رسائل قوية للحكومة وللقوى السياسية، مطالبين بإعادة النظر في ملفات أبنائهم ورفع الظلم عنهم.
- أكدت مصادر مطلعة أن انتشار البوارج الحربية الأميركية والبريطانية قبالة السواحل اللبنانية يندرج في إطار إجراءات دفاعية بحتة، ولا يحمل في طياته أي مؤشرات على نية القيام بعمليات هجومية مباشرة.
وبحسب المصادر، فإن مهمتها الأساسية تتركّز على التصدي لهجمات محتملة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، قد تتعرّض لها “إسرائيل” في حال تطوّر المواجهة على الجبهة الإيرانية.
وتشير المعطيات إلى أن هذا النوع من الانتشار يأتي ضمن منظومة إنذار واعتراض متقدمة، تهدف إلى تعزيز المظلّة الدفاعية في شرق المتوسط، ورفع مستوى الجهوزية تحسّبًا لأي تصعيد إقليمي واسع، من دون أن يعني ذلك فتح جبهة جديدة. كما لفتت المصادر إلى أن هذا الانتشار ليس جديدًا، إذ سبق أن اعتمدته الولايات المتحدة وبريطانيا في محطات توتر سابقة شهدتها المنطقة، ولا سيما خلال جولات التصعيد بين إيران و”إسرائيل” أو في فترات ازدياد المخاطر الأمنية العابرة للحدود.
- بعد جلسة مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب، وما تخلّلها من مداخلات سياسية ومالية، برز موقف النائب غسان حاصباني ممثل القوات اللبنانية، الذي اعتبر أنّ الموازنة، رغم بعض التحسّن في الأرقام، لا تشكّل إنجازًا نوعيًا طالما أنّ الحكومة لم تبادر إلى التفاوض مع حملة اليوروبوندز، ورأى في هذا الغياب دليلًا على غياب الإصلاح البنيوي الحقيقي.
هذا الكلام، في توقيته وسياقه يستدعي العودة إلى أصل ملف اليوروبوندز، وكيف وصل لبنان أصلًا إلى مرحلة التفاوض مع دائنين خارجيين، بعد أن كان هذا الدين في غالبيته دينًا داخليًا.
في هذا السياق، يبرز سؤال سياسي مشروع لا يمكن تجاهله: لماذا هذا الاهتمام المتقدّم بحقوق حملة اليوروبوندز الخارجيين، مقابل صمت كامل حيال الدور الذي لعبته المصارف في إفشال خطة الحكومة عام 2020، والإضرار بالمصالح اللبنانية العليا؟
طرح هذا السؤال لا يعني اتهامًا مباشرًا، لكنّه يفرض إعادة النظر في منطق النقاش الدائر اليوم. فالإصلاح الحقيقي لا يبدأ من الخارج، بل من الداخل، ولا يستقيم أي تفاوض مع دائنين دوليين قبل الإجابة عن السؤال الأساسي: من باع؟ ولماذا؟ وعلى حساب من؟
صحيفة الجمهورية:
- وصف مراقبون ديبلوماسيون المناقشات التي رافقت استحقاقا دستوريًا، بأنها كانت استفتاء على موقعية ومصير أحد المرجعيات، واختبارًا لإرادة المستفتين مستقبليًا.
- تجزم جهات سياسية، أنّ زيارة مسؤول غير مدني لإحدى عواصم القرار تكتسب أهمية كبيرة، إذ أُعّد لهذه الشخصية برنامج لقاءات رسمية واستضافات في بعض مراكز الأبحاث المهمّة.
- توقعت أوساط متابعة أن تتسع فجوة الخالف بين عاصمتين كبيرتين مهتمَتين بالشأن اللبناني بمقدار كبير، إذ ستبعد إحداهما الأخرى عن المشاركة في أي ترتيب يتعلق بلبنان.
صحيفة النهار:
- يقول صاحب شركة إعلانية إنّ حزب “القوات اللبنانية” حجز منذ اليوم العدد الأكبر من اللوحات الإعلانية على الطرقات قبيل موسم الانتخابات.
- يُسجَّل للمديرية العامة لأمن الدولة تقدّمها في مسيرة محاربة الفساد والتزوير، وقد وقّعت في أقل من أسبوعين على ملفات عدة آخرها تزوير خرائط في عقارية النبطية واختلاس أموال في بلدية صيدا.
- وجّهت جهات متابعة انتقادًا لاذعًا إلى الهيئة المنظمة للاتّصالات على خلفية تحديدها حدًّا أدنى لتسعيرة خدمة “ستارلينك” عند 100 دولار شهريًّا، معتبرة أنّ هذا القرار يُشكّل خروجًا صريحًا عن دورها القانوني الذي يقوم أساسًا على حماية المستهلك لا على ضمان أرباح الشركات العاملة.
- تبيّن أنّ نوابًا كانوا يردّدون في فترة سابقة أنّهم لا ينوون الترشح مجدّدًا، يجهدون من أجل ضمان مقاعدهم على طاولات رؤساء الكتل.
- يتردّد أنّه يسود خلاف بين الرئاستَين الثانية والثالثة على تعيين المدير العام للهيئة الناظمة للقنّب الهندي، فالرئيس نبيه بري بيتمسّك بتعيين شيعي للموقع، فيما الرئيس نواف سلام يرشح للمنصب سنيًا من آل الرفاعي من بعلبك.
- بعد إقفال أهالي بسري كنيسة البلدة رفضًا للتعاون مع كاهن الرعية، صدرت دعوات أيضًا في زغرتا تدعو إلى التدقيق المالي والرقابة على أداء كاهن الرعية، ممّا يؤشر إلى تنامي حركة اعتراضية لا تتعامل معها الكنيسة بجدية.
