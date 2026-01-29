حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط يحثون ترامب على منع التصعيد العسكري مع إيران

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط حاولوا على مدار أسابيع إقناع الرئيس دونالد ترامب بمنع أي تصعيد عسكري ضد إيران، محذرين من صراع أوسع نطاقا.

وكتبت الصحيفة: “حتى قبل أن يوجه الرئيس ترامب يوم الأربعاء تهديدا جديدا لإيران، كان حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يصرون على منع ضربة عسكرية على طهران، خشية دفع المنطقة إلى صراع أوسع نطاقا”، حسب قولهم

وجاءت هذه الضغوط في أعقاب تصريحات للرئيس ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، حيث كتب أن “الأسطول” الأمريكي يتجه بسرعة نحو إيران ومستعد لأداء المهام.

كما صرح أن أي هجوم أمريكي محتمل ضد إيران سيكون أكثر تدميرا من هجوم حزيران/ يونيو 2025، داعيا إلى منع حدوث مثل هذا السيناريو.

يأتي هذا التصعيد في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في إيران نهاية كانون الاول / ديسمبر 2025، والتي بدأت بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية قبل أن تتحول إلى أعمال شغب وتظاهرات ضد السلطات، وبلغت ذروتها بعد دعوات رضا بهلوي، نجل الشاه الإيراني المخلوع.

وكان ترامب قد تحدث مرارا لدعم المحتجين في إيران، تاركا الباب مفتوحا أمام جميع خيارات العمل ضد الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك الضربات الجوية. من جهتها، ردت طهران بالقول إن تصريحات القائد الأمريكي تهدد سيادة الجمهورية الإسلامية، وأكدت أنها مستعدة للتصدي لأي “عدوان”.

