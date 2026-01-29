الخارجية الروسية تحدد شروط عودة الحوار مع الاتحاد الأوروبي

قال مدير قسم الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف إن استعادة الحوار مع الأوروبيين ممكنة فقط بعد تخليهم عن العقوبات وضخ الأسلحة لكييف.

وقال ماسلينيكوف: “استعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تبدو ممكنة فقط في حالة قيام الزملاء الأوروبيين بتغيير نهجهم في التعامل مع روسيا جذريا. بأن يتخلوا عن المسار العدائي تجاه بلدنا، المكرس باستمرار في وثائق للاتحاد الأوروبي، ويوقفوا السياسة العقابية غير المشروعة من وجهة نظر القانون الدولي، ويتوقفوا عن التحدث بلغة الإنذارات، وزرع أسطورة ‘التهديد الروسي’ في الوعي الأوروبي، وضخ الأسلحة لنظام كييف، وعرقلة العملية السلمية حول أوكرانيا”.

وأضاف: “أن يدركوا أخيرا أن الوهم بإلحاق ‘هزيمة استراتيجية’ بموسكو هو طريق مسدود، والسير فيه سيؤدي حتما بأوروبا الموحدة ذات يوم إلى هامش العمليات السياسية والتاريخية”.

وفي الوقت نفسه، شدد الدبلوماسي على أن روسيا ستحدد معايير ومجالات التفاعل المحتمل مع الاتحاد الأوروبي بناء على تقييمها للوضع و”انطلاقا من احتياجاتها لضمان المصالح الوطنية”.

وأشار ماسلينكوف بأنه من الصعب التنبؤ بالشكل الدقيق للصيغة الجديدة للتفاعل بين روسيا وأوروبا، مؤكدا أن عملية ترميمها ستكون “طويلة وغير سهلة”.

موضحا أنه، في الوقت نفسه، لا يمكن الحديث بأي حال من الأحوال عن أي عودة إلى النموذج السابق للعلاقات، والذي أدى في النهاية إلى الأزمة الحالية”.

المصدر: وكالة تاس الروسية