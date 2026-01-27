واشنطن تنفي تقريرًا غربيًا حول ربط الضمانات الأمنية لأوكرانيا بالتنازل عن الأراضي

نفت الإدارة الأميركية ما ورد في تقرير لصحيفة فايننشال تايمز بشأن اشتراط واشنطن تخلي أوكرانيا عن مطالبها الإقليمية مقابل تقديم ضمانات أمنية لها، معتبرةً أن ما نُشر يفتقر إلى المصداقية.

وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض آنا كيلي إن التقرير «عارٍ تمامًا عن الصحة»، مشددةً على أن الدور الأميركي يقتصر، بحسب زعمها، على «جمع الأطراف المعنية لدفعها نحو اتفاق». وهاجمت كيلي الصحيفة البريطانية، معتبرةً أنها «سمحت لمصادر خبيثة ومجهولة بنشر معلومات مضللة».

وكانت فايننشال تايمز قد أفادت، نقلًا عن ثمانية مصادر مطّلعة على مسار المباحثات، بأن واشنطن أبلغت كييف عدم استعدادها لتقديم ضمانات أمنية ما لم توافق الأخيرة على صفقة تتضمن التخلي عن مطالبات بأراضٍ.

يأتي ذلك عقب اختتام المفاوضات الثلاثية المعنية بالقضايا الأمنية، والتي جمعت ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي يوم السبت الماضي.

وفي السياق نفسه، جدّد رئيس النظام الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفضه سحب قواته من مناطق دونباس، مؤكدًا أن موقف كييف «لم يتغير».

من جهته، شدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس يشكّل شرطًا أساسيًا بالنسبة لروسيا، وهو ما سبق أن أكده أيضًا مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، معتبرًا الانسحاب عنصرًا محوريًا في أي تسوية شاملة.

المصدر: روسيا اليوم