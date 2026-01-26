الإثنين   
    لبنان

    اعتداءات صهيونية جديدة على لبنان .. والزميل الإعلامي الشيخ علي نور الدين شهيدا

      يواصل جيش الاحتلال الصهيوني اعتداءاته على لبنان ، وافاد مراسل المنار ان الطيران المسّير المعادي اغار على سيارة على طريق حوش صور تعود للزميل الشيخ علي نور الدين الذي عمل سابقا في قناة المنار كمقدم في البرامج الدينية ما ادى الى استشهاده.

      وتعرضت منطقة السلّم عند اطراف بلدة عيترون لاستهداف بقذيفة مباشرة اطلقتها دبابة ميركافا متمركزة فوق موقع المالكية.
      وفي وقت سابق، اطلقت قوات العدو الصهوني النار باتجاه مجموعة من الاهالي كانوا يقومون باستصلاح ارض زراعية شرق بلدة يارون الحدودية ما ادى الى تضرر احدى الاليات التي كانوا يستخدمونها من دون الافادة عن وقوع اصابات. هذا واعتدت محلقات الاحتلال بالقنابل الصوتية على محيط الموقع المستحدث للجيش اللبناني في “خلة المحافر” جنوب بلدة عديسة.

      المصدر: قناة المنار

