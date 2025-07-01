لبنان

جشي: لبنان اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة للمقاومة

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشي أن “ما يجري في لبنان اليوم يحدث في ظلّ البلطجة التي يمارسها الأميركي المتوحش والمجرم والغادر”، ولفت إلى “الصمت المطبق من ‏قبل المجتمع الدولي والتفلت الصارخ من قبل العدوّ الإسرائيلي من كل القيم والمبادئ والالتزامات ‏والقوانين والأنظمة وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة”.‏

وأشار جشي في حديث له خلال مجلس عاشورائي في بلدة البازورية الجنوبية إلى أن “كل الوسائل الديبلوماسية وعلى مدى سبعة أشهر فشلت في ردع العدوان الاسرائيلي ولم تتمكن من ‏وقف القتل والإجرام اليومي الذي يمارسه العدو على أهلنا وشعبنا”، واكد أن “التمسّك بخيار المقاومة ‏اليوم هو مصداقٌ من مصاديق التمسّك بنهج الإمام الحسين(ع)”.‏

أضاف النائب جشي أن “ما يريده الأميركي، والذي يطرح اليوم موضوع سحب السلاح ويضع شروطه، ‏ليس قدراً محتوماً على الشعوب، ولا كتاباً منزلاً”، وذكّر أن “لهذا الأميركي تجربة سابقة في لبنان سنة ‏‏1982 وخرج يومها يجرّ أذيال الخيبة والخسران”، وتابع “نحن لا نخاف الأميركي ولا نخشاه”، وتابع “نقول لأدعياء السيادة ‏إذا كنتم صادقين في طلب السيادة، فلا تخضعوا لإملاءات الأميركي وشروطه، لأنه لن يستطيع أن يفعل ‏شيئاً إذا تمسّكنا بقوّتنا ووحدتنا في مواجهة هذا الفرعون المتغطرس، الذي يُمثّل اليوم فرعون العصر”.‏

وأوضح النائب جشي أن “قدر الشعب اللبناني هو مواجهة هذا العدو، إذ لا خيار آخر أمامه، لأنه شعب ‏لا يخضع ولا يرضى بالذل، والله لا يرضى لعباده الذل، مستشهدًا بشعار الإمام الحسين: “هيهات منا ‏الذلة”، واضاف “يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون”، وأكد أن “لبنان، اليوم أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى المقاومة التي تُجسّد قوته وعزته وكرامته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام