النائب حسين جشي: لبنان اليوم تحت شريعة الغاب والدبلوماسية بلا قوة لا تحميه

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي خلال الحفل التكريمي للشهيد علي داوود عميص في حسينية بلدة عبا، أن المشهد الدولي الحالي يُدار وفق شريعة الغاب، حيث تمارس الولايات المتحدة سياسة البلطجة والتدخل المباشر في شؤون الدول، وفرض الهيمنة بالقوة، بعيدًا عن أي منطق قانوني أو أخلاقي.

وأشار جشي إلى النماذج الصارخة للغطرسة الأميركية، مستشهداً بالتدخلات في فنزويلا، من اعتقالات ونهب للثروات، بما في ذلك النفط، تحت شعارات جاهزة كـ “مكافحة المخدرات”، معتبراً أن هذه السياسات تعكس عقلية الإخضاع لا السلام، والاستسلام لا التفاهم.

وتطرق جشي إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الاستفادة من النفط الفنزويلي والسيطرة على غرينلاند بالقوة، مؤكداً أن ما يُسوَّق كـ “سلام بالقوة” ليس إلا عدواناً مقنّعاً على الدول والشعوب التي لا تملك القدرة على المواجهة.

وفي الشأن اللبناني، شدد النائب جشي على أن لبنان يتعرض اليوم لاستباحة شاملة بغطاء أميركي واضح، مع إطلاق يد الاحتلال الإسرائيلي لقتل المدنيين وتدمير الممتلكات، في إطار مخطط يستهدف السيطرة على الثروات والمقدرات اللبنانية، خاصة مع تصريحات رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو عن “إسرائيل الكبرى” التي تشمل الأراضي اللبنانية بالكامل.

وأكد جشي أن الجيش اللبناني وحده لا يمكنه حماية البلاد في ظل غياب الإمكانات والقرار السياسي، منتقداً ما وصفه بـ “خطيئة السلطة” بإبعاد المقاومة من معادلة التفاوض، مما أضعف موقف لبنان وأفقده أحد أهم عناصر القوة.

وأشار إلى أن الدبلوماسية بلا قوة تتحول إلى استجداء، متسائلاً عن نتائج السياسة اللبنانية الأخيرة في ظل الضغوط الأميركية والتخلي عن معادلة الردع التي حمت لبنان لعقود.

وختم جشي كلمته بالتأكيد على أن الدفاع عن النفس واجب عقلي وشرعي وقانوني، وأن شعب المقاومة لن يسكت عن العدوان المستمر، موجهاً التحية للشهداء والأبطال، وعلى رأسهم الشهيد علي داوود عميص، مجدداً العهد بالمضي في طريق الكرامة والدفاع عن لبنان.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله