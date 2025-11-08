النائب حسين جشي: الدولة والمقاومة أمام مسؤولية حماية لبنان وسيادته

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي خلال الحفل التكريمي الذي نظمه حزب الله بمناسبة يوم الشهيد لشهداء بلدة بريقع، على أهمية ثبات الجيش اللبناني الوطني، مشيدًا بضباطه وجنوده الذين تصدوا في ثكنة الشهيد فرحات في كفردونين متحدين تهديدات العدو.

وأشار جشي إلى أن استعداد الجيش لمواجهة التحديات مرهون بتوفر الإرادة السياسية والإمكانات اللازمة، مؤكدًا أن قرار تسليح الجيش لمواجهة العدو الإسرائيلي يجب أن يكون قرارًا سياسيًا مستقلًا بعيدًا عن الإملاءات الخارجية، وأن الدولة مسؤولة عن تأمين كل ما يلزم لحماية المواطنين وأرزاقهم، كما هو معمول به في دول العالم.

وأضاف جشي أن القول بأن قوة لبنان تكمن في ضعفه لم يعد مقبولًا، مشددًا على أن محاولة الردع عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية وحدها غير كافية، وأن توازنات القوة هي الأساس في أي اتفاق دولي. وأشار إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية منذ عام 1948، وعدم قدرة القرارات الدولية على منع المجازر، ما يثبت فشل الوسائل الدبلوماسية والسياسية وحدها.

وأكد النائب جشي أن القوة العسكرية ضرورية لردع العدو، مستندًا إلى ما قاله رئيس الجمهورية بأن أي انفتاح على التفاوض يزيد من عدوان إسرائيل على السيادة اللبنانية، وأن إسرائيل لم تتوقف عن رفض أي تسوية تفاوضية، مشيرًا إلى فشل اتفاق وقف إطلاق النار بعد مرور عام على توقيعه.

ودعا جشي إلى توحيد الموقف اللبناني رئيسًا وحكومة وشعبًا، والاستفادة من كل الإمكانات المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، لحماية الأرض والسيادة ومنع أي محاولة لإثارة الشقاق بين اللبنانيين، مؤكدًا أن الحوار الداخلي حول سلاح المقاومة يجب أن يبقى شأنًا لبنانيًا داخليًا بحتًا، بعيدًا عن أي تدخل أمريكي أو إسرائيلي.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله