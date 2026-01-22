بلدية العباسية تنظم محاضرة توعوية حول مخاطر استخدام السجائر الإلكترونية

بالتعاون بين لجنة الصحة ولجنة التربية في بلدية العباسية، أقامت مستشفى حيرام محاضرة توعوية حول مخاطر استخدام السجائر الإلكترونية (Vape)، وذلك في مدرسة ستارز كولدج بحضور رئيس لجنة التربية الاستاذ رضا فرفور و الاعضاء الكرام السيد حسين عزالدين ، الدكتور ريان فتوني و الاستاذة منى فواز.

تناولت المحاضرة التعريف بالسجائر الإلكترونية، ومكوناتها، وتأثيراتها الصحية السلبية على الجهاز التنفسي والقلب، وانعكاساتها النفسية والسلوكية، خصوصًا على فئة المراهقين. كما جرى تسليط الضوء على المفاهيم الخاطئة الشائعة حول الـVape، وبيان أنها ليست بديلًا آمنًا عن التدخين كما يروّج لها.

وشهدت المحاضرة تفاعلًا إيجابيًا من الطلاب، حيث طُرحت أسئلة ونقاشات هدفت إلى رفع مستوى الوعي الصحي واتخاذ القرارات السليمة.

واكدت لجنتا الصحة والتربية على أهمية الاستمرار في تنظيم الأنشطة التوعوية داخل المدارس، لما لها من دور أساسي في حماية الجيل الناشئ، مثمنين جهود مستشفى حيرام وإدارة مدرسة ستارز كولدج على حسن التعاون والتنظيم.

المصدر: جمعية العمل البلدي