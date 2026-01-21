بلدية العباسية تنظم لقاءً مع UNDP لتأهيل اللجنة المجتمعية في البلدة

عقد في قاعة بلدية العباسية لقاءً مع جمعية UNDP بعنوان “اللجنة المجتمعية في العباسية”، وذلك بحضور رئيس لجنة الثقافة ورئيس لجنة التربية وأعضاء حاليين وسابقين من المجلس البلدي، إلى جانب ناشطين من المجتمع المدني في البلدة.

ويهدف هذا اللقاء إلى إطلاق عمل اللجنة المجتمعية التي ستتابع اجتماعاتها على مدى عشرة أشهر بالتعاون مع جمعية UNDP، حيث سيتم خلال هذه الفترة تأهيل وتجهيز أعضاء اللجنة بالمهارات والخبرات اللازمة، بما يتيح لهم الاستعداد لأي مبادرة أو مشروع تنموي قد يتم تنفيذه في بلدة العباسية بدعم من الجمعية.

ويأتي هذا العمل في إطار تعزيز مشاركة المجتمع المحلي، وتفعيل دور الشراكة بين البلدية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، بما يساهم في دعم التنمية المستدامة وخدمة أبناء البلدة.

المصدر: جمعية العمل تالبلدي