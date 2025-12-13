بلدية العباسية: على المؤسسات الغذائية الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة

أهابت البلدية بجميع المؤسسات الغذائية والمطاعم العاملة ضمن نطاقها الإداري بضرورة الالتزام التام بالأنظمة والتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وذلك في كل ما يتعلّق بشروط الصحة والنظافة والسلامة الغذائية، وذلك حرصًا من بلدية العباسية على صوْن السلامة العامة، وحفاظًا على صحة الأهالي والمقيمين والزوار،

وأكدت البلدية أن الالتزام بالإجراءات المُقرّة من حفظ الأطعمة وتخزينها، ونظافة أماكن التحضير، والتقيد بسلامة العاملين، والتخلص السليم من النفايات، يُعدّ مسؤولية مشتركة تهدف إلى حماية المجتمع ومنع أي مخاطر صحية قد تؤثر على سلامة المواطنين.

وشددت البلدية على أنها ستقوم، بالتعاون مع الأجهزة المختصة، بمتابعة دوْريّة لمدى تطبيق هذه المعايير، حرصًا منها على حماية الناس وضمان تقديم الخدمات الغذائية وفق أعلى مستويات السلامة.

المصدر: موقع العمل البلدي