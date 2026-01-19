الكرملين: بوتين يتلقى دعوة للانضمام إلى “مجلس السلام” في غزة

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى دعوة رسمية للانضمام إلى “مجلس السلام” في غزة، الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: “نعم، تلقى الرئيس بوتين دعوة عبر القنوات الدبلوماسية للانضمام إلى مجلس السلام”. وأضاف: “نحن حالياً ندرس كافة تفاصيل هذا الاقتراح، بما في ذلك إمكانية إجراء اتصالات مع الجانب الأمريكي لتوضيح كل الفروق الدقيقة”.

وكان البيت الأبيض قد أصدر بياناً أكد أن مجلس السلام في غزة، الذي سيرأسه ترامب مدى الحياة، سيضم شخصيات بارزة تشمل السيناتور الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

يأتي هذا في إطار جهود ترامب لإطلاق مجلس دولي يسعى للتوسط في النزاعات بغرب اسيا، بدءاً من غزة، على أن يتوسع لاحقاً ليشمل مناطق أخرى من الصراع في المنطقة.

المصدر: روسيا اليوم