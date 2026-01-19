الإثنين   
    نيوزيلندا وكيريباتي تعززان شراكتهما في منطقة المحيط الهادئ

      عززت نيوزيلندا وكيريباتي شراكتهما في منطقة المحيط الهادئ بتوقيع بيان شراكة جديد، وفقًا لبيان صادر عن الحكومة النيوزيلندية يوم الاثنين.

      يهدف البيان إلى إضفاء الطابع الرسمي على التعاون الوثيق بين البلدين في عدة مجالات، بما في ذلك الصحة، وتنقل العمالة، والأمن. كما يتضمن البيان التزامًا إضافيًا من نيوزيلندا في الوقاية من الأمراض غير المعدية، ودعم صحة الأم والطفل في كيريباتي، وهي دولة مكونة من جزر مرجانية.

      اتفق الجانبان أيضًا على توسيع مشاركة كيريباتي في برنامج نيوزيلندا لأرباب العمل الموسميين المعترف بهم، إضافة إلى زيادة التمويل لمعالجة مشكلة الأمن المائي في كيريباتي، وذلك من خلال شراكة المحيط الهادئ لأمن المياه في الجزر المرجانية.

      المصدر: وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"

      نيوزيلندا وأستراليا تستقبلان العام الجديد 2026 بعروض للألعاب النارية

      واشنطن تصعّد عسكرياً في المحيط الهادي وتراشق سياسي حاد بين ترامب ومادورو

      نيوزيلندا وفيتنام توقعان على خطة عمل استراتيجية 