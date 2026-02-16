عاصفة عاتية تضرب نيوزيلندا وتشُلّ الحركة في الجزيرة الشمالية

تسببت أمطار غزيرة ورياح عاتية في تعطيل واسع للحياة العامة في نيوزيلندا، حيث شهدت مناطق عدة في الجزيرة الشمالية اضطرابات كبيرة طالت النقل والكهرباء والبنى التحتية.

وأعلنت السلطات إلغاء أو تأجيل معظم الرحلات الجوية من وإلى العاصمة ولنغتون، فيما أوقفت شركة Air New Zealand عملياتها في مطارات ولنغتون ونابيير وبالمرستون نورث، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 30 ألف عقار، بينهم نحو 10 آلاف مشترك في ولنغتون وحدها، في وقت دعت فيه السلطات السكان إلى تجنب التنقل على الطرق إلا للضرورة القصوى، مع إغلاق عدد من المدارس وتعامل فرق الطوارئ مع أضرار وُصفت بالواسعة.

وأظهرت صور متداولة أحياءً شبه ريفية غمرتها المياه، ومنازل متضررة، وأجزاء من طرق انهارت بفعل السيول، لا سيما في منطقة وايكاتو شرقي الجزيرة الشمالية.

وتجتاح البلاد حالياً كتلة ضغط منخفض مصحوبة بعواصف شديدة وأمطار كثيفة، فيما أعلنت السلطات العثور على رجل متوفى داخل سيارة غمرتها المياه على أحد الطرق السريعة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن تتجه العاصفة نحو الجزيرة الجنوبية غداً الثلاثاء، وسط تحذيرات رسمية من استمرار الاضطرابات وارتفاع منسوب المخاطر في الساعات المقبلة.

المصدر: رويترز