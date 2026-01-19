تحرير رهائن في غواتيمالا بعد أعمال شغب في السجون والرئيس يعلن الأحكام العرفية

أعلنت حكومة غواتيمالا فرض الأحكام العرفية يوم الأحد بعد أن تمكنت قوات الأمن من تحرير العشرات من حراس السجون الذين احتجزهم سجناء كرهائن، وذلك بعد أعمال شغب عنيفة في ثلاثة سجون أدت إلى مقتل سبعة من أفراد الشرطة وإصابة 10 آخرين.

وكان السجناء قد قاموا في وقت مبكر من يوم السبت بأعمال شغب في السجون، واحتجزوا 46 رهينة، وهو ما دفع الحكومة إلى إلقاء اللوم على عصابة “باريو 18″، التي قالت إنها كانت تسعى للحصول على امتيازات لأفرادها داخل السجون. وأدى استهداف العصابة للشرطة في عدة مناطق حول العاصمة، غواتيمالا سيتي، إلى تصاعد العنف.

وبعد استعادة قوات الأمن السيطرة على أحد السجون الذي كان يحتجز فيه زعيم عصابة “باريو 18″، ألدو دوبي، تمت إعادة الزعيم إلى السجن. وأعلن الرئيس برناردو أريفالو فرض الأحكام العرفية لمدة 30 يومًا، مشيرًا إلى أنها ستمنح الدولة السلطة الكاملة، بما في ذلك الشرطة والجيش، لمكافحة عنف العصابات.

تسمح الأحكام العرفية في غواتيمالا بتقييد الحريات المدنية مؤقتًا وتوسيع سلطات قوات الأمن في مواجهة تهديدات للنظام العام.

وأظهرت صور للشرطة في وقت لاحق ضباطًا وهم يرافقون زعيم العصابة إلى خارج السجن، حيث كان يبدو أن كتفه ملطخ بالدماء. وبعد ذلك، اندلعت هجمات متزامنة ضد الشرطة في العاصمة ومحيطها، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد العصابات.

المصدر: رويترز