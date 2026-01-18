الأحد   
    لبنان

    الوزيرة كرامي بدأت زيارة إلى الدوحة والتقت نظيرتها القطرية

      بدأت وزيرة التربية والتعليم العالي في لبنان ريما كرامي زيارتها الرسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة.

      واجتمعت كرامي بوزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر، لولوة الخاطر، في حضور سفير لبنان في قطر بلال قبلان، والإدارة والمستشارين في مكتب الوزيرة الخاطر.

      وجرى خلال اللقاء البحث بالعلاقات التربوية والجامعية ونتائج الزيارات المتبادلة، ومسودة مذكرة التفاهم بين الوزارتين التي بلغت مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على مضمونها من أجل توقيعها.

      وقد وجّهت كرامي تحية الشكر والتقدير للوزيرة الخاطر وفريق عملها على حفاوة الاستقبال والعناية بالحاجات التربوية للبنان.

      يُذكر أن على جدول أعمال زيارة كرامي محطات ولقاءات متعددة خلال الأيام المقبلة.

      المصدر: موقع المنار

