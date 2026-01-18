النائب رائد برو : على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وضع حدٍّ لدويلة رجي في لبنان

أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو إلى أن وزير الخارجية يوسف رجي يخالف روح الدستور والقانون اللبناني الذي يصنف العدو الإسرائيلي بالعدو، متوجهًا إلى رجي بالقول: عندما تبرر اعتداء العدو على بلدك تصبح شريكًا له وتمارس فعل الخيانة للوطن.

موقف النائب برو جاء خلال كلمة ألقاها في ذكرى أسبوع المرحوم عفيف عواد في حسينية بلدة علمات الصوانة بحضور جمع من الفعاليات الإجتماعية والبلدية وأهالي البلدة والجوار.

وأضاف النائب برو متوجهًا إلى الوزير رجي: “أنت لا تمارس دورك كإنسان ومواطن يهمه مصلحة لبنان ووزير مسؤول عن سياسته الخارجية، بل تمارس سياسة حزبية ضيقة بعيدة كل البعد عن مصلحة لبنان وعليك أن تفرغ وقتك وتصرف جهدك في التبعية والعلاقات الدولية لكي تأتي بالكهرباء للمواطنين ووقف الحصار عنهم.”

وأكد النائب برو أنه يجب “على فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة أن يضعوا حدًّا لدويلة رجي في لبنان، الذي يخالف القوانين والدستور، فالشعب اللبناني لم يعد يتحمل هذا النوع من الخطاب، والشعب يحق له محاسبة هؤلاء إن لم يتم وضع حدٍّ لهذا السلوك والخطاب.”

وأضاف النائب برو: “سيكون الاستحقاق الانتخابي الذي نطالب بأن يجري وفق الأصول الدستورية في موعده ووفقًا للقانون النافذ محطة سترون من خلالها بأننا لسنا ضعفاء بل نملك من الحكمة ما يكفي للحفاظ على سيادة ووحدة لبنان والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية التي نمثل من خلالها المتمسكين بخيار المقاومة والمضحين”.