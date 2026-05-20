    الرئيس بري يؤجل جلسة غد بسبب أجواء التحريض الطائفي: الوطن أحوج ما يكون إلى التضامن والتوافق

      صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري ما يلي: “لما كان القصد لاقتراح قانون العفو، وتخفيض بعض العقوبات بشكل إستثنائي يرمي لإعادة الاعتبار لمبدأ العدالة بوصفه ركنا من اركان الدولة القانونية وضمانة حرية الأفراد، سيما أن الوضع في السجون إتسم بتأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية، وبالرغم من الجهود التي قامت بها دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامة جمع في وطن أحوج ما يكون به للتضامن والتوافق، غير أن الذي جرى وشوهد في أكثر من منطقة مترافق مع تحريض وياللأسف طائفي ومذهبي تقرر تأجيل جلسة الغد على موعد آخر شعاره التوافق”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

