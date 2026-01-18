السعودية | اسلام آباد والرياض تتفقان على تعزيز التعاون في قطاعي الطاقة والمعادن

بحث وزير المعادن والطاقة الباكستاني، علي برويز ملك، مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين باكستان والمملكة العربية السعودية في قطاع الطاقة، مع التأكيد على توسيع مجالات تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين.

وفي إطار زيارته، عقد الوزير الباكستاني اجتماعًا منفصلًا مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول فرص الاستثمار في قطاعات المعادن والطاقة، وبحث آفاق الشراكة المستقبلية في هذه المجالات الحيوية.

وخلال مشاركته في منتدى مستقبل المعادن، استعرض علي برويز ملك الإمكانات المعدنية الهائلة التي تمتلكها باكستان، مؤكدًا أن بلاده تتجه لتصبح وجهة عالمية ناشئة في قطاع التعدين. وأشارت مذيعة شبكة CNN، إليني جيكوس، إلى تزايد اهتمام العالم بالموارد المعدنية الباكستانية.

كما حظي عرض الوزير الباكستاني لرؤية بلاده في مجال المعادن بإشادة واسعة خلال مشاركته في جلسة وزارية عالمية، حيث أكد أن باكستان توفر فرصًا استثمارية واعدة في قطاعي المعادن والطاقة. وأجرى، على هامش المنتدى، لقاءات مهمة مع منتدى الطاقة الدولي، وشركة ميتسو، وفريق بنك التصدير والاستيراد السعودي.

وأوضح علي برويز ملك أن “حكومة باكستان تعمل على تبسيط الأطر التنظيمية في قطاع التعدين”، مشددًا على أن “مشروع ريكو ديك لا يمثل مجرد مشروع تعدين، بل يشكل معيارًا جديدًا لقطاع التعدين في باكستان”.

ودعا الوزير المستثمرين العالميين إلى “المشاركة في منتدى استثمار المعادن الباكستاني المقرر عقده في أبريل 2026، فيما حظي الجناح الباكستاني تحت شعار “باكستان… الأعجوبة المعدنية” باهتمام واسع من المشاركين”.

كما تم عرض التقنيات الحديثة لـ المركز الوطني لبيانات المعادن على المستوى الدولي.

المصدر: وكالة يونيوز