سرايا القدس في ذكرى ارتقاء اللواء محمد سعيد إيزدي: نجدد العهد بمواصلة طريق المقاومة

أصدرت سرايا القدس، اليوم، بياناً في الذكرى السنوية الأولى لارتقاء القائد الجهادي اللواء محمد سعيد إيزدي “الحاج رمضان”، عبّرت فيه عن أسمى آيات الوفاء والإجلال لروحه، مؤكدة تجديد العهد على استمرار نهج المقاومة والجهاد حتى دحر الاحتلال واقتلاعه من الأرض، وتحقيق وعد النصر والتحرير.

وقالت سرايا القدس في بيانها إنها تستذكر “الإرث الجهادي الكبير والمسيرة الحافلة بالعطاء والبذل” للقائد الراحل، مشيرة إلى أنه كان “ركناً أصيلاً في إسناد فلسطين وتعزيز قوتها”، وأسهم في بناء المنظومة العسكرية للمقاومة وتطوير قدراتها القتالية، وترسيخ معادلات الصمود والردع في مواجهة الكيان الإسرائيلي، وفق ما جاء في البيان.

وأضافت أن الحاج رمضان كان “نِعم السند ونِعم النصير ونِعم القائد لفلسطين ومقاوميها”، مؤكدة أن مسيرته ستبقى حاضرة في وجدان قوى المقاومة.

ودعت سرايا القدس شباب الأمة العربية والإسلامية إلى اتخاذ القائد الراحل، إلى جانب القادة المجاهدين، قدوةً ونبراساً على طريق الجهاد والتحرير، وحمل قضية فلسطين في وجدانهم، والانخراط في مشروع دعمها وإسناد مقاومتها، وفاءً للدماء التي وصفتها بـ”الزكية”، ومواصلة الطريق حتى “تحرير فلسطين كل فلسطين وانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة”.

المصدر: سرايا القدس