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   6 محرم 1448   
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    مراسل المنار في سويسرا: الوفد الايراني المفاوض رفض التفاوض تحت التهديد والإملاءات

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