بعد السيطرة على دير حافر ومسكنة.. الجيش السوري يعلن غرب الفرات منطقة عسكرية مغلقة

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري منطقة غرب الفرات منطقة عسكرية مغلقة، في ظل اتهامات لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» باستهداف قوات الجيش أثناء تطبيق الاتفاق القاضي بانسحاب عناصرها من مناطق التماس شرق حلب.

ودعت هيئة العمليات المدنيين في منطقة غرب الفرات إلى الابتعاد عن مواقع القوات الكردية، موضحة أن قوات سوريا الديمقراطية تقوم بتلغيم جسر شعيب الذكر في ريف الرقة الغربي بهدف إيقاف تطبيق الاتفاق. وحذّرت من أن تفجير الجسر سيؤدي إلى تعطيل الاتفاق، مؤكدة أن لذلك «عواقب وخيمة جدًا».

وكانت هيئة العمليات أعلنت في وقت سابق من اليوم أن قوات تنظيم «قسد» خرقت الاتفاق، واستهدفت دورية للجيش السوري قرب مدينة مسكنة، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة آخرين.

وأوضحت الهيئة أن مقاتلي حزب العمال الكردستاني ينتشرون في عدد من القرى والبلدات غرب الفرات، ويعيقون تنفيذ الاتفاق، ويستهدفون قوات الجيش، مشيرة إلى أن الجيش سيتابع بسط السيطرة على مناطق غرب الفرات، وسيتعامل مع أي استهداف لقواته.

وأشارت هيئة العمليات إلى أن الجيش دخل محافظة الرقة، وسيطر على بلدة دبسي عفنان غرب المحافظة، ويتقدم باتجاه مدينة الطبقة.

وفي وقت سابق من اليوم، سيطر الجيش السوري على مدينتي دير حافر ومسكنة، وعلى 34 قرية وبلدة في ريف حلب الشرقي، وسط تسليم المئات من عناصر تنظيم «قسد» أنفسهم للجيش، وتأمين خروج أكثر من 200 عنصر من التنظيم. وأكدت الهيئة أن قوات الجيش السوري تواصل التقدم ودخول المناطق دون استهداف عناصر وآليات تنظيم «قسد».

وكان تنظيم «قسد» أعلن، أمس، أن قواته ستنسحب من منطقة غرب الفرات بدءًا من الساعة السابعة صباح اليوم، على أن تعيد التموضع في مناطق شرق الفرات.

ورحّبت وزارة الدفاع السورية بقرار انسحاب تنظيم «قسد» من مناطق التماس غرب نهر الفرات، مؤكدة أنها ستتابع بدقة استكمال تنفيذ هذا الانسحاب بكامل العتاد والأفراد إلى شرق النهر.

وأوضحت أن الانسحاب يأتي بالتوازي مع بدء انتشار وحدات قوات الجيش في تلك المناطق لتأمينها وفرض سيادة الدولة، تمهيدًا لضمان العودة الآمنة والسريعة للأهالي إلى منازلهم وقراهم، وبدء عودة مؤسسات الدولة.

وفي السياق ذاته، بدأت وحدات الأمن الداخلي في محافظة حلب انتشارها الميداني المنظم في مدينة دير حافر بريف المحافظة الشرقي.

المصدر: وكالة سانا