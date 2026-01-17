الجيش السوري يعلن بسط السيطرة على مدينة دير حافر بعد انسحاب “قسد” منها

أعلن الجيش السوري اليوم السبت بسط سيطرته على مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي بشكل كامل.

وصرحت ما يُسمى هيئة العمليات أن “قوات الجيش العربي السوري تعمل على تأمين المدينة وتمشيطها من الألغام والمخلفات الحربية”، وأضافت أنه “تم البدء بالتوجه نحو منطقتي مسكنة ودبسي عفنان”.

هذا وبدأ الجيش السوري صباح اليوم دخول المناطق التي أعلنت قوات “قسد” الليلة الماضية أنها ستنسحب منها بريف حلب، قائلاً إنه “لن يستهدف التنظيم في أثناء انسحابه من غرب الفرات”.

وحسب قناة الإخبارية السورية، قال الجيش السوري إن قواته “جاهزة للدخول إلى المنطقة لإعادة الاستقرار وبسط السيادة، والتمهيد لعودة الأهالي إلى منازلهم وبدء استعادة مؤسسات الدولة دورها.”

ولفتت هيئة العمليات إلى أنها “تتابع تطبيق قوات قسد القرار المعلن عنه، مؤكدة الاستعداد للسيناريوهات كافة”.

وكان قائد تنظيم “قسد” مظلوم عبدي أعلن سحب قواته من مناطق التماس الحالية بمدينة دير حافر بريف حلب الشرقي شمالي البلاد، في الساعة السابعة من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي.

وقال عبدي إن ذلك “جاء بناء على دعوات من دول صديقة ووسطاء وإبداء لحسن النية في إتمام عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من مارس/آذار”.

بدورها، رحبت وزارة الدفاع السورية بقرار انسحاب قوات قسد.

وأكدت الوزارة أنها ستتابع استكمال تنفيذ الانسحاب بكامل العتاد والأفراد إلى شرق نهر الفرات، وأن “انتشارا لوحدات قوات الجيش بدأ بالتوازي مع ذلك في تلك المناطق لتأمينها وفرض سيادة الدولة”.

وأعلن الجيش السوري وقف القصف على مواقع قسد في المنطقة بعد إعلان قائدها سحب قواته.

المصدر: سانا