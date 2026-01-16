الصين | شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تواجه اختبار السوق في هونغ كونغ

شهدت أسواق هونغ كونغ هذا الأسبوع إدراج شركات صينية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، فيما يعتبر اختباراً حاسماً لقدرة هذه الشركات على المنافسة عالمياً، خصوصاً أمام عمالقة التكنولوجيا مثل علي بابا وByteDance.

وارتفعت أسهم شركة Zhipu AI، المشغلة لأداة Z.ai، بنسبة 12% بعد اكتتابها العام الأولي الذي جمع 4.35 مليار دولار هونغ كونغي (558 مليون دولار أميركي). وأكد رئيس الشركة ليو ديبينغ خلال حفل الإدراج أن الشركة فخورة بأن تكون ممثلة لقطاع النماذج الكبيرة في الصين، وأن العائدات ستُستخدم لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي عامة وتحسين البنية التحتية والخوارزميات الأساسية.

في اليوم التالي، شهدت شركة MiniMax الناشئة إدراجها في السوق وارتفاع أسهمها بنسبة 109%، بعد جمع 619 مليون دولار أميركي. وتستهدف الشركة السوق الاستهلاكية، خاصة خارج الصين، عبر أدواتها التوليدية للخطاب والموسيقى والفيديو، بما في ذلك تطبيق Hailuo AI. وأوضح المدير التنفيذي يان جونجيه أن التطوير في مجال الذكاء الاصطناعي يعتمد على الابتكار التكنولوجي واستدامة الانفتاح والشمولية في عملية التطوير.

وتعتبر Zhipu AI وMiniMax من بين ما يُعرف بـ”النمور الستة للذكاء الاصطناعي” الصينية، وهي شركات ناشئة تتنافس مع كبار عمالقة التكنولوجيا الصينيين. ومع ذلك، يرى محللون أن تحقيق أرباح من هذه الشركات في المرحلة الحالية لا يزال بعيد المنال، نظراً للتكاليف الاستثمارية العالية وطبيعة النمو المبكر للقطاع.

وتُظهر نتائج الإدراج نجاح الشركات الصينية في جذب اهتمام المستثمرين، كما يعكس الطلب القوي تفاؤل السوق بإمكانات الذكاء الاصطناعي الصيني، رغم التحديات القانونية والتنظيمية، مثل الدعاوى القضائية من شركات مثل ديزني ويونيفرسال بشأن حقوق الملكية الفكرية.

وتشير التقديرات إلى أن سوق النماذج اللغوية الكبيرة في الصين سيصل إلى 101.1 مليار يوان (14.5 مليار دولار) بحلول عام 2030، في حين من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بـ19.9 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول نفس العام، مع دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.5%.

تعد هذه الإدراجات بداية مهمة لقطاع الذكاء الاصطناعي الصيني، حيث ستحدد قدرة هذه الشركات على الاستمرار في المنافسة العالمية، والحفاظ على موقعها في الطليعة التكنولوجية.

