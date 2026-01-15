الاطار التنسيقي في العراق يدعو لعدم استخدام البلاد للاعتداء على ايران ودعوات شعبية إلى التضامن

أكد الإطار التنسيقي في العراق رفضه القاطع لاستخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على أي دولة ولاسيما الجمهورية الإسلامية في إيران، لما في ذلك من انتهاكٍ صريح لسيادة العراق وزجّه في صراعات لا تخدم أمنه ولا مصالح شعبه.

وشدد الاطار التنسيقي أن المنطقة لا تحتمل صراعات عسكرية جديدة، ولاسيما في ظل التحديات الاقتصادية القائمة وانخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يضاعف الأعباء على شعوب المنطقة ويهدد الاستقرار الإقليمي.

كما أكد أن الإطار التنسيقي في هذا السياق أنه يقف مع الحلول الدبلوماسية والسياسية، ونرى فيها المسار الأمثل لمعالجة الأزمات، بما يحفظ سيادة الدول ويجنّب شعوب المنطقة ويلات الحروب.

وفي هذا السياق، دعا تجمع التضامن مع الشعب الإيراني إلى وقفة تضامنية مع الشعب الإيراني الصامد ضد جبهة الطغيان والجبروت أمريكا وإسرائيل واعوانه، يوم الجمعة المقبل، أمام السفارة الإيرانية في بغداد.

المصدر: موقع المنار