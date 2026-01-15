الرئيس بري تابع تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة مع الموفد السعودي ورئيس الحكومة الأردنية

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، خلال لقائه رئيس الحكومة الأردنية جعفر حسان والوفد المرافق.

هذا واستقبل بري الموفد السعودي يزيد بن فرحان، بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي حسن خليل.

كما استقبل رئيس المجلس رئيس وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس برئاسة حسن ضناوي في زيارة بروتوكولية بعد مباشرة مجلس الإدارة لمهامه، اللقاء كان ايضاً مناسبة للبحث في عمل المنطقة وسبل تنشيطها وتفعيل دورها.

وبعد الظهر تابع الرئيس بري الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال لقائه أمين عام حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان.

المصدر: موقع المنار