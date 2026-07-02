بري بحث ووزير خارجية سوريا في الأوضاع في لبنان والمنطقة واستقبل نائبة مستشار الأمن القومي البريطاني

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حيث تناول اللقاء آخر المستجدات وتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها .

وبعد اللقاء تحدث الوزير شيباني ، وقال:” وجودنا في لبنان هو رسالة محبة وتعاون مع كل المكونات اللبنانية وكل المؤسسات اللبنانية”. ووصف الشيباني “اللقاء” مع الرئيس بري ب”الممتاز جدا”، يصب في صالح العلاقات اللبنانية السورية” .

وردا على سؤال، عما إذا كان هناك استعداد للقاء والاجتماع مع “حزب الله” والجلوس على طاولة واحدة ؟ أجاب الشيباني : “لقاءاتنا اليوم مجدولة كلها مع الأفرقاء والأطراف اللبنانية وايضاً مع الحكومة اللبنانية واليوم لا يوجد لقاء مع “حزب الله “، لكن في المستقبل إذا كان هناك من مصلحة تصب لصالح البلدين بالتأكيد نحن منفتحون على ذلك”.

وختم الشيباني : “نحن اليوم جلسنا مع كل الاطراف اللبنانية وزيارتنا اليوم هي لدعم لبنان فنحن قلبا وقالبا مع لبنان”.

واستقبل بري نائبة مستشار الأمن القومي البريطاني السيدة باربرا وودوارد والوفد المرافق، في حضور سفير بريطانيا لدى لبنان هاميش كاول. وتم البحث في المستجدات السياسية والامنية والعلاقة بين لبنان والمملكة المتحدة .

ومن الزوار : المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان بالإنابة جان ارنو في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهامه الجديدة ، بحضور منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة عمران ريزا . وكانت مناسبة ايضاً لعرض التطورات وبرامج عمل الامم المتحدة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام