طهران تُشيّع شهداء نيران مثيري الشغب

أقيمت في العاصمة الايرانية طهران اليوم الاربعاء مراسم تشييع حاشدة للشهداء الذي قضوا بنيران مثيري الشغب. ويأتي الحضور الشعبي الحاشد في هذا التشييع، استكمالاً للمسيرات المليونية التي شهدتها مختلف المدن الايرانية أول من أمس، والتي أعلن فيها الايرانيون تأييدهم للقيادة ورفضهم لأعمال العنف والشغب التي تأتي بإشراف أميركي واسرائيلي.

وللاطلاع على صورة الأوضاع معنا من العاصمة الايرانية مراسلنا محمد حسن قاسم

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني الايراني، اليوم الأربعاء، أن “قواته في أعلى مستويات الجاهزية لمواجهة أي عدوان على البلاد”. ونقلت وكالة “فارس”، عن قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني قوله: “قواتنا في أعلى مستويات الجاهزية لمواجهة أي عدوان”، مضيفاً أن “مخزون إيران من الصواريخ ازداد منذ يونيو الماضي”.

المصدر: موقع المنار