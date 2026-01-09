فنزويلا تطلق سراح عدد من السجناء بينهم سياسيون لتعزيز السلام

أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، الخميس، عن إطلاق سراح عدد كبير من السجناء، بينهم معتقلون سياسيون، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلام والوحدة الاجتماعية في البلاد. ولم تُفصِح السلطات عن العدد الدقيق للمفرج عنهم.

وجاء تصريح رودريغيز خلال حديثه للتلفزيون الرسمي “في تي في”، مؤكداً أن هذه المبادرة تمثل دليلاً على النية الجادة للحكومة البوليفارية في السعي نحو السلام، وداعياً جميع الأطراف إلى المساهمة في ضمان حياة سلمية للجمهورية واستمرارها في تحقيق الازدهار.

وأعرب رودريغيز عن شكره لكل من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس الإسباني السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، وحكومة قطر، على إسهاماتهم في هذه المرحلة، مؤكداً استمرار الحكومة في الانفتاح على الحوار مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تلتزم بالقواعد الدستورية.

من جهته، أكد المدعي العام الفنزويلي طارق ويليام صعب أن إطلاق السجناء تم وفق النظام القضائي المعمول به في البلاد.

وفق أحدث بيانات منظمة “فور بينال” الفنزويلية للمجتمع المدني، يوجد حالياً 863 سجينا سياسياً في فنزويلا، 86 منهم يحملون جنسية مزدوجة.

يأتي هذا في ظل التوترات الأخيرة بعد هجوم الجيش الأميركي على فنزويلا في 3 يناير/كانون الثاني 2026، الذي أسفر عن قتلى واختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى الولايات المتحدة، في خطوة أدت إلى تولي ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو، مهام الرئاسة المؤقتة بعد أدائها اليمين الدستورية أمام البرلمان في 5 يناير.

وفي نيويورك، رفض مادورو خلال أولى جلسات محاكمته التهم الموجهة إليه، بينها “قيادة حكومة فاسدة” و”التعاون مع تجار مخدرات”، واعتبر نفسه “أسير حرب”.

المصدر: وكالة الاناضول