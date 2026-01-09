رئيسة فنزويلا المؤقتة: مصممون على تحرير مادورو وزوجته بعد اعتقالهما من قبل الولايات المتحدة

قالت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز، إن الحكومة عازمة على النضال حتى تحرير الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، بعد أن اعتقلتهما القوات الأميركية في هجوم وصفته فنزويلا بأنه انتهاك للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها رودريغيز، الخميس، في مراسم ترقية رتب عسكرية بأكاديمية الحرس الوطني البوليفاري، وبُثّت مباشرة عبر القناة الرسمية “في تي في”. وأكدت:

“نحن أوفياء للرئيس المختطف نيكولاس مادورو وزوجته، وعازمون على النضال بلا هوادة حتى نراهما يستعيدان حريتهما ويعودان إلى ديارهما ووطنهما”.

تولّت ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو، مهام الرئاسة المؤقتة لفنزويلا في 5 يناير بعد أدائها اليمين الدستورية أمام البرلمان، مؤكدة استمرار الحكومة في مواجهة الإجراءات الأميركية وحماية سيادة البلاد.

المصدر: وكالة الاناضول