3 ناقلات نفط فنزويلية تتجه إلى الولايات المتحدة وسط استمرار العقوبات

أبحرت ثلاث ناقلات نفط محمّلة بالخام الفنزويلي باتجاه الولايات المتحدة، من أصل 11 ناقلة تستأجرها شركة شيفرون الأميركية، في خطوة تعكس تعقيدات المشهد النفطي بين واشنطن وكراكاس، وسط استمرار العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الفنزويلي.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلتين أخريين راسيتين في ميناء باخو غراندي غربي فنزويلا، فيما توجهت ست ناقلات أخرى فارغة إلى الموانئ الفنزويلية ضمن جدول شحن منتظم لإعادة تصدير الخام إلى الولايات المتحدة.

وتُعد شيفرون الشركة الأميركية الوحيدة المصرح لها بالعمل داخل فنزويلا بموجب ترخيص خاص من وزارة الخزانة الأميركية، يسمح لها بإنتاج ونقل النفط الخام إلى الولايات المتحدة دون أن تحصل الحكومة الفنزويلية على عائدات نقدية مباشرة. ويهدف هذا الترتيب إلى ضمان استمرار تدفق النفط الثقيل الذي تحتاجه المصافي الأميركية، من دون رفع العقوبات المفروضة على كراكاس.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن فنزويلا ستسلم الولايات المتحدة ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط الخام الخاضع للعقوبات، في إشارة لاستمرار الاستثناءات النفطية رغم الخطاب المتشدد تجاه الحكومة الفنزويلية.

من جانبها، حذّرت شركة كيبلر لتحليل البيانات من أن القيود الأميركية على الصادرات الفنزويلية بدأت تؤدي إلى تراكم النفط في مرافق التخزين، ما قد يضطر السلطات إلى خفض الإنتاج أو إيقاف بعض الحقول مؤقتًا. وأظهرت بيانات الشركة ارتفاع مخزونات النفط الخام في فنزويلا بشكل ملحوظ منذ احتجاز الولايات المتحدة ناقلة النفط سكيبر في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما زاد الضغوط على قطاع يعاني أصلًا من ضعف البنية التحتية وقلة الاستثمارات.

ورفضت شيفرون تأكيد تحركات السفن، مكتفية بالقول إنها تواصل العمل وفق القوانين ذات الصلة وتركّز على سلامة موظفيها.

