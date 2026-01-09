فنزويلا | تظاهرة شبابية في كاراكاس تطالب بالإفراج عن الرئيس المختطف نيكولاس مادورو وزوجته

خرج مئات من الشبان الموالين للتيار البوليفاري، في تظاهرة حاشدة وسط العاصمة الفنزويلية كاراكاس، للمطالبة بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي المختطف نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، اللذين أعلنت واشنطن عن اعتقالهما مطلع الشهر الجاري عقب عملية عسكرية أميركية في فنزويلا.

ورفع المشاركون في التظاهرة أعلام فنزويلا وصور الرئيس الراحل هوغو تشافيز، مرددين هتافات داعمة لـ«الثورة البوليفارية» ومؤكدين تمسكهم بـ«حق فنزويلا في السيادة والاستقلال».

كما حمل متظاهرون صوراً لمادورو كتب عليها «الدعم المطلق للرئيس»، ورددوا شعارات من بينها «مادورو قاوم».

ويأتي هذا التحرك الشعبي بالتزامن مع إعلان السلطات الفنزويلية المؤقتة، برئاسة ديلسي رودريغيز، بدء الإفراج عن «عدد مهم» من المعتقلين لأسباب سياسية، بينهم فنزويليون وأجانب، في خطوة زعمت واشنطن إنها تعكس «تأثير» الإدارة الأميركية على الوضع في كاراكاس.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز أن القرار يهدف إلى «تعزيز التعايش السلمي»، دون تحديد أعداد المفرج عنهم.

وفي سياق متصل، تواجه فنزويلا مرحلة سياسية وأمنية معقدة في ظل تصريحات أميركية تتحدث عن سيطرة طويلة الأمد على إدارة البلاد وقطاعها النفطي، مقابل انقسام واضح في الشارع الفنزويلي بين مؤيدين ومعارضين لهذه التوجهات.

وبينما تتواصل التحركات الشعبية الداعمة لمادورو، تبقى البلاد أمام مشهد مفتوح على مزيد من التصعيد أو التسويات، وسط ضغوط دولية وإقليمية متزايدة.

المصدر: وكالة يونيوز