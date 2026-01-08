الرئيس بري يؤكد تأييده بيان قيادة الجيش: الجنوب متعطّش لجيشه والاحتلال يعرقل استكمال الإنجاز

أكد دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري تأييده الكامل للبيان الصادر عن قيادة الجيش اللبناني، مثمّنًا الإنجازات التي حققتها المؤسسة العسكرية، والتي كادت أن تكتمل لولا استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من النقاط، والخروقات اليومية المتمثلة بالقصف والتدمير، إضافة إلى العوائق التي تضعها إسرائيل في طريق الجيش، رغم عدم تسلّمه القدرات العسكرية التي وُعد بها.

وأشار الرئيس بري إلى أن المؤامرات والأطماع الإسرائيلية في الجنوب متواصلة، وليس آخرها التعرض لقوات اليونيفيل والمطالبة بإنهاء وجودها، بما يعرّض القرار الدولي 1701 لخطر التعطيل وعدم التنفيذ.

وشدّد على أن الجنوب أكد ويؤكد أنه متعطش لوجود جيشه وحمايته، داعيًا إلى انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية، ومغادرة الأجواء اللبنانية، وختم بالقول: «اخرجوا من أرضنا وغادروا سماءنا، وكفى الله المؤمنين شر القتال».

المصدر: موقع المنار