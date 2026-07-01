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    وكالة مهر للأنباء الايرانية: منظومة الدفاع الجوي اعترضت طائرة مسيّرة معادية ودمرتها جنوب البلاد

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