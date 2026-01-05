روابط التعليم الرسمي: لحلول جدّية وفورية أو لمواجهة نقابية شاملة

عقدت روابط التعليم الرسمي (الثانوي، المهني، والأساسي) في لبنان، يوم الاثنين، اجتماعًا موسّعًا، في ظلّ استمرار التلكؤ الحكومي الفاضح، والاستخفاف الممنهج بحقوق الأساتذة والمعلّمين، ومع بداية عام جديد لم يحمل معه سوى المزيد من الوعود الفارغة، من دون أي مقترحات عملية أو إجراءات جدّية لمعالجة الأزمة الخانقة التي تضرب التعليم الرسمي.

وأكدت الروابط، في بيان لها، “الإضراب يوم الثلاثاء الواقع في 13/1/2026، على أن يُحدَّد مساره النهائي على ضوء نتائج لقاء رؤساء الروابط مع معالي وزيرة التربية يوم الإثنين 12/1/2026، وما يحمله من الحكومة، بعيدًا عن أي تسويف أو تمييع”.

ودعت الروابط إلى “عقد جمعيات عمومية في المدارس والمعاهد والثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد، أيام الأربعاء والخميس الواقعين في 14 و15 كانون الثاني 2026، للتصويت على خطة التحرك واتخاذ القرار المناسب بالتصعيد”، وأكدت “الإضراب يوم الثلاثاء في 20/1/2026، والإضراب مع اعتصام مركزي يوم الأربعاء 21/1/2026 في بيروت أمام وزارة التربية”.

وشدّدت الروابط على “إقامة تظاهرة في أول أيام جلسات مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب، والإضراب والاعتصام أمام مدخل المجلس طيلة أيام المناقشة”، وأكدت أن “كرامة الأستاذ والمعلّم ليست ورقة تفاوض، وأن سياسة المماطلة لن تمرّ بعد اليوم”. وتابعت: “إمّا حلول جدّية وفورية، وإمّا مواجهة نقابية شاملة تتحمّل السلطة وحدها مسؤولية نتائجها”، وأضافت: “نحن على أبواب مرحلة حاسمة، والتراجع لم يعد خيارًا، والكلمة الآن للهيئات العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام