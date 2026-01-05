رئيس كولومبيا يهاجم واشنطن… ما فعلته لم يفعله هتلر ولا نتنياهو

شجب رئيس كولومبيا غوستافو بيترو بشدة العملية الأمريكية ضد فنزويلا، معتبرًا أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي أقدمت على قصف عاصمة في أمريكا الجنوبية، واصفًا ذلك بأنه سابقة خطيرة في تاريخ القارة.

وقال بيترو إن ما قامت به واشنطن يمثل “وصمة عار رهيبة” ستبقى عالقة في ذاكرة أجيال أمريكا اللاتينية، مؤكدًا أن هذه الخطوة لم يقدم عليها لا هتلر ولا نتنياهو ولا فرانكو ولا سالازار.

وشدد الرئيس الكولومبي على ضرورة قيام تحالف إقليمي لدول أمريكا اللاتينية في مواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها دول القارة، محذرًا من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

في المقابل، شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا على نظيره الكولومبي، متهمًا إياه بإنتاج الكوكايين وتصديره إلى الولايات المتحدة، ولم يستبعد إمكانية تنفيذ عملية عسكرية ضد كولومبيا.

وقال ترامب إن “كولومبيا مريضة جدًا”، مضيفًا أن رئيسها “لن يستمر طويلًا”، ومشيرًا إلى امتلاكه ما وصفه بمصانع ومطاحن لإنتاج الكوكايين، كما اعتبر أن تنفيذ عملية عسكرية في كولومبيا على غرار ما جرى في فنزويلا “فكرة جيدة جدًا”.

المصدر: روسيا اليوم